Дополнительные генераторы в Киеве - что говорят в КГГА

В Киеве продолжается развертывание резервного питания для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры города. Это позволит обеспечить бесперебойное предоставление жизненно важных услуг в случае перебоев с электроснабжением.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в комментарии Київ24.

Дополнительные генераторы в Киеве

"Дополнительно сейчас проводятся ряд мероприятий по резервному питанию. Ведь город Киев с точки зрения электропотребления является крупнейшим в Украине", — сказал Пантелеев.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя КГГА, в столице уже функционирует генераторное хозяйство общей мощностью 60 МВт. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям дополнительно привлекает генераторы мощностью 6,8 МВт, еще 7 МВт обеспечивает город.

В Киеве работает самое большое в стране количество мобильных котельных, которые поддерживают работу больниц, учреждений социальной сферы и пунктов несокрушимости.

Напомним, что до этого премьер Юлия Свириденко заявила, что уже с 15 января планируется улучшение ситуации с отключениями электроэнергии в столице.

А ранее Денис Шмыгаль сообщил, что власть не смогла подготовиться к критической ситуации с энергетикой после вражеских обстрелов Киева, поэтому сейчас придется принимать кризисные меры.