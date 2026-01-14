Відео
Головна Київ У Києві розгортають резервні генератори — для чого

У Києві розгортають резервні генератори — для чого

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 17:10
Додаткові генератори у Києві - що кажуть у КМДА
Генератор на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві триває розгортання резервного живлення для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури міста. Це дозволить забезпечити безперебійне надання життєво важливих послуг у разі перебоїв з електропостачанням.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації у коментарі Київ24.

Додаткові генератори у Києві

"Додатково зараз проводяться ряд заходів з резервного живлення. Адже місто Київ з точки зору електроспоживання є найбільшим в Україні", — сказав Пантелеєв.

За словами виконувача обов’язків першого заступника голови КМДА, у столиці вже функціонує генераторне господарство загальною потужністю 60 МВт. Державна служба з надзвичайних ситуацій додатково залучає генератори потужністю 6,8 МВт, ще 7 МВт забезпечує місто.

У Києві працює найбільша в країні кількість мобільних котелень, які підтримують роботу лікарень, закладів соціальної сфери та пунктів незламності.

Нагадаємо, що до цього премʼєрка Юлія Свириденко заявила, що вже від 15 січня планується поліпшення ситуації щодо відключень електроенергії у столиці.

А раніше Денис Шмигаль повідомив, що влада не змогла підготуватися до критичної ситуації із енергетикою після ворожих обстрілів Києва, тому зараз доведеться вживати кризових заходів.

Київ сфера енергетики генератори енергетика столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
