Люди біля ялинки на Софіївській площі. Фото: УНІАН

У Києві з 5 грудня розпочнуть роботу офіційні ялинкові ярмарки, там продаватимуть хвойні дерева та новорічні прикраси. Торговельні майданчики облаштують більш ніж за 140 адресами в усіх районах столиці.

Про це у вівторок, 24 листопада повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає Новини.LIVE.

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Коли працюватимуть ялинкові ярмарки в Києві

Сезонні торговельні майданчики працюватимуть із 5 до 31 грудня. На них жителі міста матимуть змогу придбати натуральні дерева та декор. Організацією ярмарків займатимуться комунальні підприємства, підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. Серед них — КП "Володимирський ринок", КП "Житній ринок" і КП "Світоч" міста Києва.

Окремо киян закликали заздалегідь планувати святкові покупки та дотримуватися правил безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги організатори радять пройти до найближчого укриття.

Де у Києві працюватимуть ялинкові ярмарки

Голосіївський район:

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Перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича, вул. Самійла Кішки, 7, вул. Степана Рудницького, 6-А, вул. Васильківська, 8, пров. Руслана Лужевського, 1, вул. Лятошинського, 14, просп. Академіка Глушкова, 16-16/7 та 31-А, вул. Метрологічна, 19, вул. Академіка Заболотного, 48-А, вул. Феодосійська, просп. Науки, 8, Кільцева дорога, 1, вул. Антоновича, 176 (ТРЦ "Ocean Plaza").

Дарницький район:

Вул. Архітектора Вербицького, 16, вул. Братства тарасівців, 9, вул. Єлизавети Чавдар, 1 та 13, вул. Здолбунівська, 2 та 17, вул. Михайла Драгоманова, 14, вул. Олени Пчілки, 2, перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького, вул. Срібнокільська, 13, вул. Ялтинська, 5-Б, перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської, вул. Олександра Мишуги, 1 та 2, перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка, перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової, просп. Петра Григоренка, 26, 32-Б та 41-43, Дніпровська набережна, 17-А, вул. Зарічна, 1, Харківське шосе, 160, мікрорайон Бортничі — перетин вулиць Світлої та Автопаркової.

Деснянський район:

Вул. Рональда Рейгана, 4 та 8, просп. Червоної Калини, 15, 26, 44, 60/10 та 95-97, вул. Героїв Енергетиків, 2, 2-Б, 4, 5, 6 та 11, вул. Мілютенка, 34, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65, станція метро "Чернігівська".

Дніпровський район:

Бульв. Ігоря Шамо, 2/7, вул. Андрія Малишка, 4-А, вул. Івана Миколайчука, 9, вул. Миропільська, 25, вул. Райдужна, 4, просп. Павла Тичини, 7, просп. Соборності, 2/1, перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо, перетин вулиць Ігоря Юхновського та Остафія Дашкевича, вул. Регенераторна, 4, перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

Пл. Петропавлівська, 2, просп. Володимира Івасюка, 27-Б та 46, вул. Ярослава Івашкевича, 6/8-А, просп. Оболонський, 1-Б та 52-А, вул. Полярна, 8-Б, вул. Героїв Дніпра, 29-В, 30, 32 та 41, вул. Йорданська, 17, вул. Героїв полку "Азов", 3, 12 та 34, вул. Олександра Архипенка, 6-А, пл. Оболонська, 6, просп. Литовський, 2, просп. Дмитра Павличка, 3/4.

Печерський район:

Бульв. Миколи Міхновського, 25 та 30/1, вул. Велика Васильківська, 107, пл. Лесі Українки, 1 та 26, вул. Шота Руставелі, 16.

Подільський район:

Вул. Верхній Вал, 16 (три локації), перетин вулиць Верхній Вал і Житньоторзької, вул. Кирилівська, 125 та 129, вул. Світлицького, 30/20 (дві локації), вул. Вишгородська, 21/6, просп. Європейського Союзу, 12-А, 58 та 80, вул. Межигірська, 56/63-А, просп. Свободи, 28, просп. Василя Порика, 13, перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111.

Святошинський район:

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