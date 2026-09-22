В столице СБУ задержала киллера ФСБ: она готовила покушение на активиста

Злоумышленница. Фото: СБУ

В Киеве контрразведка СБУ задержала женщину, которую подозревают в подготовке покушения на российского оппозиционера, возглавляющего одну из украинских общественных организаций. Её переправили в Житомир транзитом через территорию Беларуси, а затем она прибыла в столицу. Наемная убийца ФСБ должна была застрелить его возле спортзала, где он работает тренером по кикбоксингу.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Агентка готовила покушение в Киеве

Служба безопасности Украины сообщила 22 сентября, в среду, что женщина получила от спецслужб РФ задание ликвидировать активиста российского происхождения, который с 2022 года воевал на стороне Украины. Сначала он участвовал в боях в Киевской области, а впоследствии воевал на восточном направлении.

По замыслу российских спецслужб, агентка должна была устроить засаду возле одного из столичных спортзалов и произвести выстрел из боевого пистолета. Однако сотрудники СБУ задержали ее до совершения преступления. Фигурантку разоблачили возле спорткомплекса, когда она проводила разведку местности и определяла возможное место для покушения.

"Как выяснилось в ходе расследования, киллерша должна была застрелить активиста из боевого пистолета из засады возле одного из столичных спортзалов, где он работает тренером по кикбоксингу. Таким образом РФ надеялась убить российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину — сначала в Киевской области, а затем — на Восточном фронте", — написала СБУ.

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Женщину переправили транзитом через Беларусь

Известно, что задержанная — безработная жительница временно оккупированного Мелитополя. Российские спецслужбы привлекли её к сотрудничеству, пообещав закрыть уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

После вербовки женщина прошла подготовку на базе местного "филиала" ФСБ. Там её обучали конспирации, ориентированию на местности и обращению с огнестрельным оружием.

"Завербованная агентка прошла курс подготовки на базе местного "филиала" ФСБ, где её обучали мерам конспирации, ориентированию на местности и стрельбе из огнестрельного оружия. По завершении тренировок киллера переправили в Житомир транзитом через территорию Беларуси, а затем она прибыла в Киев", — сообщила СБУ.

В столице женщина регулярно меняла отели. Она также оставляла специальные отметки на дверях номера после выхода, чтобы контролировать возможное присутствие посторонних людей.

СБУ обнаружила оружие у женщины

Впоследствии российский куратор передал агентке координаты тайника в лесопарковой зоне Киева. Там она забрала пистолет с патронами, который планировала использовать во время покушения. Оружие правоохранители обнаружили во время обыска в гостиничном номере задержанной. Также у неё изъяли смартфон, с помощью которого она общалась с представителем ФСБ.

Личность российского куратора уже установлена.

"Впоследствии агентка получила от куратора из РФ координаты тайника в лесопарковой зоне столицы, где забрала пистолет с патронами. Контрразведчики СБУ обнаружили оружие во время обыска в гостиничном номере задержанной. Кроме того, у нее изъят смартфон, с помощью которого она поддерживала связь с куратором из ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности", — отмечается в источнике.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Фигурантка находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ей может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Оружие. Фото: СБУ

Задержание злоумышленницы. Фото: СБУ

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