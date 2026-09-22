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Главная Киев В Киеве РФ ударила по 5-этажке: фото последствий

В Киеве РФ ударила по 5-этажке: фото последствий

Ua ru
22 сентября 2026 10:18
Репортаж
В столице РФ пострадало пятиэтажное здание: фото последствий
Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В ночь на 22 сентября в результате российского обстрела был поврежден пятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. В результате удара пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы, а спасатели эвакуировали 15 жильцов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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В доме поврежден первый этаж

В результате российского удара в жилом доме зафиксированы разрушения на первом этаже. Также поврежден фасад здания. В подвале пятиэтажки после атаки возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и продолжили работы на месте. В ходе проведения аварийно-спасательных работ специалисты деблокировали и спасли 15 жильцов поврежденного дома.

Жительница дома Валентина рассказала Диане Шлыковой, что во время взрыва она вместе с семьёй спала. По её словам, они даже не успели испугаться — после взрыва стекло полетело в квартиру, "словно дождь". Женщина отметила, что значительная часть обломков, к счастью, застряла в шторах.

"Сейчас у нас нет ни дверей, ни окон. На втором этаже также был небольшой пожар, но его довольно быстро потушили", — рассказала Валентина.

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Другая жительница дома, Инна, рассказала, что её квартиру взрывная волна не задела, а внутри всё осталось целым.

"Нашу квартиру совершенно не задело, здесь всё в порядке. Нам повезло", — отметила женщина.

Жительница первого этажа рассказала, что во время взрыва ей было очень страшно и от пережитого её трясло.

"Было страшно, меня трясло, но переживем и это", — сказала Инна.

Четверо человек пострадали. Троих из них медики госпитализировали для оказания необходимой помощи. На месте продолжают убирать последствия российского удара и проводить необходимые работы возле поврежденного многоэтажного дома.

У Києві РФ вдарила по 5-поверхівці: фото наслідків - фото 1
Выбитые окна. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE
У Києві РФ вдарила по 5-поверхівці: фото наслідків - фото 2
Масштаб разрушений. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE
У Києві РФ вдарила по 5-поверхівці: фото наслідків - фото 3
Последствия атаки РФ. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новости Киевской области

Новини.LIVE сообщали, что эксперт Сергей Куюн эксклюзивно рассказал в эфире "Київського часу" — на АЗС в столице будут массово устанавливать укрытия. После атак на автозаправочных станциях начали устанавливать защитные конструкции: габионы и мобильные бетонные укрытия.

Новини.LIVE писали, что Андрей Закревский прогнозировал, что в этом году отопительный сезон на левом берегу Киева должен пройти лучше, чем в прошлом году. Для этого правительство совместно с профильными компаниями планирует привлечь дополнительных специалистов из смежных отраслей.

Киев война в Украине атака пострадавшие разрушенное жилье
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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