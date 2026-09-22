В столице РФ пострадало пятиэтажное здание: фото последствий

В Киеве РФ ударила по 5-этажке: фото последствий
В ночь на 22 сентября в результате российского обстрела был поврежден пятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. В результате удара пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы, а спасатели эвакуировали 15 жильцов.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.
В доме поврежден первый этаж
В результате российского удара в жилом доме зафиксированы разрушения на первом этаже. Также поврежден фасад здания. В подвале пятиэтажки после атаки возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и продолжили работы на месте. В ходе проведения аварийно-спасательных работ специалисты деблокировали и спасли 15 жильцов поврежденного дома.
Жительница дома Валентина рассказала Диане Шлыковой, что во время взрыва она вместе с семьёй спала. По её словам, они даже не успели испугаться — после взрыва стекло полетело в квартиру, "словно дождь". Женщина отметила, что значительная часть обломков, к счастью, застряла в шторах.
"Сейчас у нас нет ни дверей, ни окон. На втором этаже также был небольшой пожар, но его довольно быстро потушили", — рассказала Валентина.
Другая жительница дома, Инна, рассказала, что её квартиру взрывная волна не задела, а внутри всё осталось целым.
"Нашу квартиру совершенно не задело, здесь всё в порядке. Нам повезло", — отметила женщина.
Жительница первого этажа рассказала, что во время взрыва ей было очень страшно и от пережитого её трясло.
"Было страшно, меня трясло, но переживем и это", — сказала Инна.
Четверо человек пострадали. Троих из них медики госпитализировали для оказания необходимой помощи. На месте продолжают убирать последствия российского удара и проводить необходимые работы возле поврежденного многоэтажного дома.
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