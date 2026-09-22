У столиці СБУ затримала кілерку ФСБ: вона готувала замах на активіста

Зловмисниця. Фото: СБУ

У Києві контррозвідка СБУ затримала жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на російського опозиціонера, який очолює одну з українських громадських організацій. Її переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до столиці. Кілерка ФСБ мала застрелити його біля спортзалу, де він працює тренером із кікбоксингу.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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Агентка готувала замах у Києві

Служба безпеки України повідомила 22 вересня, в середу, жінка отримала від спецслужб РФ завдання ліквідувати активіста російського походження, який із 2022 року воював на боці України. Спочатку він брав участь у боях на Київщині, а згодом воював на східному напрямку.

За задумом російських спецслужб, агентка мала влаштувати засідку біля одного зі столичних спортзалів та здійснити постріл із бойового пістолета. Однак співробітники СБУ затримали її до скоєння злочину. Фігуранку викрили поблизу спорткомплексу, коли вона проводила розвідку місцевості та визначала можливе місце для замаху.

"Як з’ясувало розслідування, кілерка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу. У такий спосіб рф сподівалася вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну – спочатку на Київщині, а потім – на Східному фронті", — написало СБУ.

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Жінку переправили транзитом через Білорусь

Відомо, що затримана є безробітною мешканкою тимчасово окупованого Мелітополя. Російські спецслужби залучили її до співпраці, пообіцявши закрити кримінальне провадження щодо незаконного зберігання наркотиків.

Після вербування жінка пройшла підготовку на базі місцевої "філії" ФСБ. Там її навчали конспірації, орієнтування на місцевості та поводження з вогнепальною зброєю.

"Завербована агентка пройшла курс підготовки на базі місцевої "філії" фсб, де її навчали заходам конспірації, орієнтуванню на місцевості та стрільбі з вогнепальної зброї. Після завершення тренувань кілерку переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до Києва", — зазначило СБУ.

У столиці жінка регулярно змінювала готелі. Вона також залишала спеціальні позначки на дверях номера після виходу, щоб контролювати можливу присутність сторонніх людей.

СБУ виявило зброю в жінки

Згодом російський куратор передав агентці координати схрону в лісопарковій зоні Києва. Там вона забрала пістолет із набоями, який планувала використати під час замаху. Зброю правоохоронці виявили під час обшуку в готельному номері затриманої. Також у неї вилучили смартфон, за допомогою якого вона спілкувалася з представником ФСБ.

Особу російського куратора вже встановлено.

"Згодом агентка отримала від куратора з рф координати схрону у лісопарковій зоні столиці, де забрала пістолет із набоями. Контррозвідники СБУ виявили зброю під час обшуку в готельному номері затриманої. Крім цього, у неї вилучено смартфон, з якого вона контактувала з куратором від фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки", — зазначено в джерелі.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зброя. Фото: СБУ

Затримання зловмивниці. Фото: СБУ

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