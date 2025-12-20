В Киеве сегодня будут действовать ограничения дорожного движения - детали

Киевская улица. Фото: Новини.LIVE

В Киеве сегодня, 20 декабря, в центральной части города внедрены временные ограничения дорожного движения. Это сделано по причине проведения охранных мероприятий по отношению к иностранным делегациям.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины в субботу, 20 декабря.

Дорожное движение в Киеве

Сегодня, 20 декабря, в центральной части города Киева действуют временные ограничения уличного трафика. Причиной стала охрана иностранных делегаций как комплекс мероприятий.

Сообщение Управления государственной охраны Украины в Facebook. Фото: скриншот

"Просим учесть указанную информацию при перемещении", - отметило Управление государственной охраны Украины.

Известно, что согласно Закону Украины, главам иностранных государств и правительств, а также — парламентов и международных организаций, которые находятся в стране с официальными или рабочими визитами, Управлением государственной охраны Украины предоставляется госохрана.

