Главная Киев В Киеве сегодня будут действовать ограничения дорожного движения

В Киеве сегодня будут действовать ограничения дорожного движения

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 07:39
В Киеве сегодня будут действовать ограничения дорожного движения - детали
Киевская улица. Фото: Новини.LIVE

В Киеве сегодня, 20 декабря, в центральной части города внедрены временные ограничения дорожного движения. Это сделано по причине проведения охранных мероприятий по отношению к иностранным делегациям.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины в субботу, 20 декабря.

Читайте также:

Дорожное движение в Киеве

Сегодня, 20 декабря, в центральной части города Киева действуют временные ограничения уличного трафика. Причиной стала охрана иностранных делегаций как комплекс мероприятий.

У Києві сьогодні діятимуть обмеження дорожнього руху — що відомо - фото 1
Сообщение Управления государственной охраны Украины в Facebook. Фото: скриншот

"Просим учесть указанную информацию при перемещении", - отметило Управление государственной охраны Украины.

Известно, что согласно Закону Украины, главам иностранных государств и правительств, а также — парламентов и международных организаций, которые находятся в стране с официальными или рабочими визитами, Управлением государственной охраны Украины предоставляется госохрана.

Напомним, что в Киеве 10 декабря, на Набережном шоссе произошла авария — BMW столкнулся с бетонным парапетом.

Ранее мы также информировали, что в Киеве 9 декабря произошла серьезная дорожная авария на Броварском проспекте.

Киев делегация охрана правила дорожного движения правохранители
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
