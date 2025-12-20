У Києві сьогодні діятимуть обмеження дорожнього руху — деталі

У Києві сьогодні діятимуть обмеження дорожнього руху — що відомо
У Києві сьогодні, 20 грудня, в центральній частині міста впроваджені тимчасові обмеження дорожнього руху. Це зроблено по причині проведення охоронних заходів по відношенню до іноземних делегацій.
Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України у суботу, 20 грудня.
Дорожній рух у Києві
Сьогодні, 20 грудня, в центральній частині міста Києва діють тимчасові обмеження вуличного трафіку. Причиною стала охорона іноземних делегацій як комплекс заходів.
"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", — зазначило Управління державної охорони України.
Відомо, що згідно Закону України, главам іноземних держав та урядів, а також – парламентів і міжнародних організацій, які знаходяться в країні з офіційними чи робочими візитами, Управлінням державної охорони України надається держохорона.
