У Києві сьогодні діятимуть обмеження дорожнього руху — деталі

Київська вулиця. Фото: Новини.LIVE

У Києві сьогодні, 20 грудня, в центральній частині міста впроваджені тимчасові обмеження дорожнього руху. Це зроблено по причині проведення охоронних заходів по відношенню до іноземних делегацій.

Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України у суботу, 20 грудня.

Реклама

Читайте також:

Дорожній рух у Києві

Сьогодні, 20 грудня, в центральній частині міста Києва діють тимчасові обмеження вуличного трафіку. Причиною стала охорона іноземних делегацій як комплекс заходів.

Допис Управління державної охорони України у Facebook. Фото: скриншот

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", — зазначило Управління державної охорони України.

Відомо, що згідно Закону України, главам іноземних держав та урядів, а також – парламентів і міжнародних організацій, які знаходяться в країні з офіційними чи робочими візитами, Управлінням державної охорони України надається держохорона.

Нагадаємо, що у Києві 10 грудня, на Набережному шосе сталася аварія — BMW зіткнувся з бетонним парапетом.

Раніше ми також інформували, що у Києві 9 грудня сталася серйозна дорожня аварія на Броварському проспекті.