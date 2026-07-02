В Киеве снова раздались громкие взрывы: РФ атакует город крылатыми ракетами

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Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Киеве только что, в ночь на 2 июля, прогремели взрывы. Враг пытается нанести удары крылатыми ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве

По словам корреспондента, повторные взрывы в столице начались примерно в 03:00 ночи. Впоследствии они продолжились.

Отметим, что ночью враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, после чего осуществил пуски крылатых ракет. Примерно в 02:45 первые ракеты вторглись в воздушное пространство Украины через северные области.

Примерно в момент взрывов Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеские цели летят на Киев. В частности, их фиксировали с разных направлений вокруг столицы.

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