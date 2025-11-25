Обстріл Києві 25 листопада — з-під завалів дістали загиблого

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

У Києві знову зросла кількість загиблих після комбінованого удару 25 листопада. Наразі відомо про сімох жертв.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наслідки обстрілу Києва 25 листопада

Кличко розповів, що кількість загиблих збільшилась до семи людей. У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого.

Крім того, відомо, що ще 20 людей отримали поранення. Семеро із них госпіталізували медики, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада росіяни випустили по Україні 22 ракети та понад 460 БпЛА. Основний удар був спрямований на Київ.

Через це в столиці запровадили аварійні відключення світла та обмежили теплопостачання в деяких районах. Крім того, пошкоджено житлові будинки.