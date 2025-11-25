Відео
Головна Київ У Києві знову зросла кількість загиблих

У Києві знову зросла кількість загиблих

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 12:48
Оновлено: 13:19
Обстріл Києві 25 листопада — з-під завалів дістали загиблого
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

У Києві знову зросла кількість загиблих після комбінованого удару 25 листопада. Наразі відомо про сімох жертв.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 25 листопада

Кличко розповів, що кількість загиблих збільшилась до семи людей. У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого. 

Обстріл Києва 25 листопада
Скриншот допису Віталія Кличка 

Крім того, відомо, що ще 20 людей отримали поранення. Семеро із них госпіталізували медики, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці.

null
Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада росіяни випустили по Україні 22 ракети та понад 460 БпЛА. Основний удар був спрямований на Київ. 

Через це в столиці запровадили аварійні відключення світла та обмежили теплопостачання в деяких районах. Крім того, пошкоджено житлові будинки. 

Київ обстріли ракети війна в Україні загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
