В Минразвития раскритиковали подготовку Киева к зиме

В Минразвития раскритиковали подготовку Киева к зиме

Дата публикации 10 мая 2026 18:03
В Минразвития раскритиковали подготовку Киева к зиме
Киевские ТЭЦ. Фото: КГГА

В Министерстве развития общин и территорий заявили о недостаточной активности Киева в подготовке к следующему отопительному сезону. Замечания касаются прежде всего ситуации вокруг ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В ведомстве отмечают, что город должен ускорить работы и закупку необходимого оборудования.

Об этом в эфире программы "Київський час" сообщил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

В Минразвития недовольны подготовкой Киева к зиме

По словам представителя Минразвития, государство не только выделяет финансирование, но и непосредственно приобщается к реализации плана устойчивости столицы. В частности, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины выполняет работы в районе Дарницкой ТЭЦ-4.

Речь идет о проектах по децентрализации теплоснабжения и создании более 500 МВт распределенной тепловой генерации. Власти рассчитывают, что это позволит обеспечить жителей резервными и альтернативными источниками тепла в случае критических ситуаций.

В то же время Ковальчук заявил, что на других объектах подготовка происходит значительно медленнее.

Чиновник подчеркнул, что от городских властей ожидают конкретных действий по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В частности, речь идет о закупке оборудования, начале работ и ускорении подготовки к зиме.

"К сожалению, в зоне других двух ТЭЦ нет такой активности, есть определенные решения, есть предложения, но нет такого темпа, нет такой реализации, как на приведенном примере.

А это именно то, чего мы ожидаем, о чем мы говорим во время совещаний и пытаемся побудить киевскую власть. Я бы очень хотел активности именно в зоне киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, активности от Киева, конкретных движений и действий, закупку оборудования, начало работ для того, чтобы мы имели возможность и все жители убедиться в подлинности намерений и движений городской власти по подготовке к следующей зиме", — подытожил Ковальчук.

Новини.LIVE информировали, что недавно правительство раскритиковало темпы подготовки Киева к следующему отопительному сезону. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба заявил, что столичная власть должна срочно ускорить работы по ремонту теплосетей. По его словам, государство уже выделило почти 4 миллиарда гривен на энергетическую устойчивость Киева.

Новини.LIVE также писали, что ранее Алексей Кулеба заявлял, что Киев должен сыграть ключевую роль в подготовке страны к следующей зиме. По его словам, столица должна активнее участвовать в усилении энергетической устойчивости и уменьшении нагрузки на государственный бюджет. Кулеба также отметил, что Киев имеет достаточно ресурсов и потенциала для быстрой подготовки к отопительному сезону.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
