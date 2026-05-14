Главная Киев В Киевсовете заявили об активной подготовке к отопительному сезону

Дата публикации 14 мая 2026 18:40
Депутат Киевсовета Владимир Прокопив. Фото: кадр из видео

Председатель фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете Владимир Прокопив заявил, что столица продолжает активную подготовку к новому отопительному сезону и делает "все возможное", чтобы город был готов к зиме. В то же время часть информации о работах в Киеве не разглашают из-за ограниченного доступа к данным. По словам Прокопива, депутаты Киевсовета посещали объекты, где продолжаются работы, и лично видели состояние их готовности.

Об этом он сказал журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

На некоторых объектах работы ведутся круглосуточно

Прокопив отметил, что подготовка к отопительному сезону продолжается без остановок, а на некоторых объектах работы ведутся круглосуточно.

"Город со своей стороны делает все возможное, на это есть средства, на это есть люди и эти работы в данный момент выполняются", заявил он.

Также депутат отметил, что часть процессов невозможно ускорить из-за технологических особенностей. В частности, он привел пример монтажа турбин, который требует определенного времени.

"Если турбина монтируется три месяца, ее нельзя монтировать за месяц. Мы не в Советском Союзе, когда даешь пятилетку за три года",  сказал он.

В то же время Прокопив фактически не подтвердил, удалось ли городу уложиться в сроки до 10 мая, о которых ранее говорил вице-премьер-министр Алексей Кулеба. По его словам, он не может комментировать заявление чиновника, поскольку не знает, какие именно работы должны были быть завершены до этой даты.

В Киевсовете также отмечают, что готовность столицы к зиме зависит не только от города, но и от выполнения государством своих обязательств по поддержке энергетической инфраструктуры.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава Деснянской РГА Максим Бахматов раскритиковал Киевскую городскую государственную администрацию за недостаточную подготовку к следующему отопительному сезону. Он не исключает чрезвычайных ситуаций. А также считает, что районам придется самостоятельно принимать сложные и нестандартные решения.

Кроме того, депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко раскритиковал план энергоустойчивости столицы. По его словам, это будет стоить более 60 млрд гривен. У столицы есть лишь часть средств.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
