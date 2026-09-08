Корецкий поручил обеспечить работу метро на фоне транспортного коллапса в Киеве

Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В понедельник в Киеве, 7 сентября, из-за длительной воздушной тревоги возникли серьезные проблемы с передвижением по городу. В частности, на дорогах образовались пробки, а возле станций метро и на остановках общественного транспорта скопились люди. В связи с этим премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил немедленно обеспечить работу метро, чтобы люди могли добраться домой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кабмина Украины.

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Что сказал Корецкий о транспортном коллапсе в Киеве

В своем Telegram-канале Сергей Корецкий сообщил, что провел экстренное совещание с членами правительства и представителями киевских властей в связи с транспортным коллапсом в столице.

"Поручил немедленно обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с принятыми правительством решениями, чтобы люди могли нормально добраться домой. Нет и не может быть абсолютно никаких оснований для промедления с этим", — говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что пробки на дорогах, очереди и скопления людей на остановках общественного транспорта не способствуют безопасности и комфорту.

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"Решения должны выполняться! Выполняться быстро и с учётом актуальной ситуации в городе. Ожидаю от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей — наш общий и безусловный приоритет", — резюмировал Корецкий.

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что с 10 сентября в столице будет сокращен комендантский час, и теперь он будет действовать с 01:00 до 05:00. Параллельно на один час будет увеличен график работы общественного транспорта.

Кроме того, Кличко в соцсетях сообщил о новых правилах работы метро и другого общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве. Однако эти изменения вступят в силу только с 10 сентября.

Также мы писали, что в Киеве с 6 сентября ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. Отныне жители города могут получать уведомления о конкретном виде и уровне воздушной угрозы.