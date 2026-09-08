Корецький доручив забезпечити роботу метро на тлі транспортного колапсу у Києві

Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

У понеділок в Києві, 7 вересня, через тривалу повітряну тривогу сталися серйозні проблеми з пересуванням містом. Зокрема, на дорогах були затори, а біля станцій метрополітену та на зупинках громадського транспорту виникли скупчення людей. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив негайно забезпечити роботу метро, щоб люди могли дістатися додому.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну України.

Реклама

Що сказав Корецький про транспортний колапс у Києві

У своєму Telegram-каналі Сергій Корецький повідомив, що провів термінову нараду з урядовцями та представниками влади київської влади через транспортний колапс в столиці.

"Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих Урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому. Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр наголосив, що затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту.

Читайте також:

"Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей — наш спільний та безумовний пріоритет", — резюмував Корецький.

Пост Корецького. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Києва Віталій Кличко розповів, що з 10 вересня у столиці буде скорочено комендантську годину і тепер вона діятиме з 01:00 до 05:00. Паралельно на одну годину буде збільшено графік роботи громадського транспорту.

Окрім того, Кличко у соцмережах повідомив про нові правила роботи метро та іншого громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві. Однак ці зміни запрацюють лише з 10 вересня.

Також ми писали, що у Києві з 6 вересня запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Відтепер мешканці міста можуть отримувати повідомлення про конкретний вид та рівень повітряної загрози.