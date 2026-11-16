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Головна Київ У Києві вимагають посилити контроль за смугами громадського транспорту

У Києві вимагають посилити контроль за смугами громадського транспорту

Ua ru
16 листопада 2026 13:06
Ексклюзив
У Києві автобуси стоять у заторах: що пропонують змінити Анна Сірик/Новини.LIVE
Затори в Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Києві закликають забезпечити пріоритет громадського транспорту на дорогах. Через проблеми з контролем за спеціальними смугами та відсутність фізичних огороджень автобуси не можуть безперешкодно пересуватися містом. Це ускладнює поїздки пасажирів і змушує частину киян шукати інші способи дістатися до роботи.

Про це співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко заявив в ефірі "Київського часу".

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Чому громадський транспорт у Києві стоїть у заторах

За словами Олександра Гречка, через відсутність належного контролю з боку патрульної поліції та фізичних огороджень смуг громадського транспорту тисячі киян відмовляються від поїздок автобусами й обирають інші способи дістатися до роботи.

Як приклад він навів ситуацію на Північному мосту, де автобуси три дні поспіль потрапляли у значні затори вранці.

Гречко також зазначив, що замість розв'язання транспортних проблем і забезпечення пріоритету для комунального транспорту міська влада ігнорує потреби пасажирів. Як наслідок, на Північному мосту та інших ділянках доріг утворюються кілометрові затори.

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Чому збільшення кількості автобусів не розв'яже проблему

Олександр Гречко наголосив, що саме збільшення кількості громадського транспорту не допоможе покращити ситуацію, якщо автобуси й надалі стоятимуть у заторах. За його словами, навіть поява ще сотні автобусів у Києві не забезпечить швидшого руху без належного контролю за спеціальними смугами.

Він вважає, що для покращення руху громадського транспорту патрульна поліція має контролювати дотримання правил на спеціальних смугах і штрафувати порушників. Крім того, місту варто встановити фізичні бар'єри, які відокремлюватимуть смуги для автобусів від загального потоку автомобілів.

Як приклад співзасновник ГО "Пасажири Києва" навів пластикові огородження, які вже встановлені на Позняках. На його думку, це дозволить автобусам рухатися швидше в експрес-режимі та перевозити більше пасажирів.

"Патрульна поліція має штрафувати порушників, а місто має поставити, наприклад, пластикові бар’єри, які стоять на Позняках. Таким чином фізично можна відокремити смугу, і тоді автобуси будуть проїжджати швидко в режимі експрес і перевозитимуть більше пасажирів", — пояснив Олександр Гречко.

Новини.LIVE інформували, що 16 листопада 2026 року в Києві утворилися значні затори на під'їздах до Південного мосту, де рух ускладнений ще з 07:30. Водії прямують із лівого берега на правий, однак автомобілями перевантажена навіть смуга громадського транспорту. Водночас Північний міст залишається відкритим лише для громадського транспорту, а для легкових і вантажних автомобілів діють обмеження з визначеними місцями для розвороту.

Новини.LIVE писали, що 15 листопада у Києві тимчасово змінили організацію руху проспектом Романа Шухевича та Північним мостом. З лівого берега на правий переправою можуть проїжджати лише автобуси та інший громадський транспорт, а легковикам і вантажівкам визначили окремі місця для розвороту. Водночас із правого берега на лівий дозволено рух легкових автомобілів і громадського транспорту, а потрапити до парку "Муромець" і торгівельних центрів можна лише з правого берега.

Київ затори столиця громадський транспорт міст Патона міст Метро Південний міст Північний міст
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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