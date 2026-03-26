В Киеве цена на дизтопливо держится на отметке в 86,99 грн

В Киеве цена на дизтопливо держится на отметке в 86,99 грн

Дата публикации 26 марта 2026 08:35
В Киеве цена на дизтопливо держится на отметке в 86,99 грн
Цены на топливо на OKKO. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на утро 26 марта крупнейшие сети автозаправочных станций обновили стоимость топлива. В целом цены в Киеве остаются относительно стабильными, хотя разница между операторами может достигать нескольких гривен за литр.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Киеве 26 марта

Среди премиальных сетей самое дорогое топливо предлагают OKKO, WOG и SOCAR. Бензин А-95 в этих сетях стоит 74,99 грн за литр, дизель — 86,99 грн. Премиальные виды топлива (А-95+ и ДТ+) достигают 77,99-89,99 грн за литр, а бензин А-100 - 84,99 грн.

Скільки коштує пальне на АЗС у Києві 26 березня
Стоимость топлива на WOG 26 марта. Фото: Новини.LIVE

Сеть KLO предлагает несколько более низкие цены. А-95 здесь стоит 74,19 грн, дизель — 86,49 грн. В то же время именно KLO имеет один из самых дорогих вариантов А-95+ — 78,99 грн за литр.

UPG удерживает средний уровень цен. Здесь бензин А-95 стоит 71,90 грн, дизель — 84,90 грн. Газ в этой сети стоит 45,50 грн за литр.

Читайте также:
Ціни на дизпаливо та бензин у Києві 26 березня
Цены на топливо на UPG. Фото: Новини.LIVE

Самые низкие цены на топливо предлагают UKRNAFTA и БРСМ. В частности, в UKRNAFTA бензин А-95 стоит 68,99 грн, дизель - 80,99 грн, а газ — 44,99 грн. В БРСМ цены на бензин А-95 также составляют 68,99 грн, дизель — 81,99 грн, а автогаз — самый дешевый на рынке — 43,99 грн за литр.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера стоимость дизтоплива и бензина на АЗС Киева местами была выше. Однако тенденция высоких цен сохраняется.

А также стало известно, что бюджет Киева понес убытки на 5 млн гривен из-за некачественного ремонта дороги. Главный инженер частного предприятия и двое должностных лиц коммунальной корпорации "Киевавтодор" предстанут перед судом.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
