Головна Київ У Києві ціна на дизпаливо тримається на позначці у 86,99 грн

У Києві ціна на дизпаливо тримається на позначці у 86,99 грн

Дата публікації: 26 березня 2026 08:35
Ціни на пальне на OKKO. Фото: Новини.LIVE

Станом на ранок 26 березня найбільші мережі автозаправних станцій оновили вартість пального. Загалом ціни у Києві залишаються відносно стабільними, хоча різниця між операторами може сягати кількох гривень за літр.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне в Києві 26 березня

Серед преміальних мереж найдорожче пальне пропонують OKKO, WOG та SOCAR. Бензин А-95 у цих мережах коштує 74,99 грн за літр, дизель — 86,99 грн. Преміальні види пального (А-95+ та ДП+) сягають 77,99-89,99 грн за літр, а бензин А-100 — 84,99 грн.

Скільки коштує пальне на АЗС у Києві 26 березня
Вартість пального на WOG 26 березня. Фото: Новини.LIVE

Мережа KLO пропонує дещо нижчі ціни. А-95 тут коштує 74,19 грн, дизель — 86,49 грн. Водночас саме KLO має один із найдорожчих варіантів А-95+ — 78,99 грн за літр.

UPG утримує середній рівень цін. Тут бензин А-95 коштує 71,90 грн, дизель — 84,90 грн. Газ у цій мережі коштує 45,50 грн за літр.

Читайте також:
Ціни на дизпаливо та бензин у Києві 26 березня
Ціни на пальне на UPG. Фото: Новини.LIVE

Найнижчі ціни на пальне пропонують UKRNAFTA та БРСМ. Зокрема, в UKRNAFTA бензин А-95 коштує 68,99 грн, дизель — 80,99 грн, а газ — 44,99 грн. У БРСМ ціни на бензин А-95 також становлять 68,99 грн, дизель — 81,99 грн, а автогаз — найдешевший на ринку — 43,99 грн за літр.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора вартість дизпалива та бензину на АЗС Києва місцями була вищою. Однак тенденція високих цін зберігається.

А також стало відомо, що бюджет Києва зазнав збитків на 5 млн гривень через неякісний ремонт дороги. Головний інженер приватного підприємства та двоэ посадовців комунальної корпорації "Київавтодор" постануть перед судом.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

