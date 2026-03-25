В Киеве стоимость дизельного топлива сегодня достигает 86,99 грн

Главная Киев В Киеве стоимость дизельного топлива сегодня достигает 87,90 грн

В Киеве стоимость дизельного топлива сегодня достигает 87,90 грн

Дата публикации 25 марта 2026 12:44
Цены на топливо в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве цены на топливо в среду, 25 марта, удерживаются на высоком уровне. Стоимость дизтоплива на некоторых АЗС достигает 86,99 грн за литр, бензина А-92 — 73,19 грн за литр, а газа — 46,98 грн за литр.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Какие цены на топливо в Киеве 25 марта

Цены на топливо в Киеве колеблются в зависимости от вида и АЗС. По данным ресурса Avtomaniya, стоимость топлива в столице сегодня остается на стабильно высоком уровне.

Цены на АЗС Киева 25 марта. Фото: скриншот

Стоимость бензина А-92 сегодня такая:

  • Ukrnafta — 65,99 грн/л;
  • BVS — 58,99 грн/л;
  • KLO — 73,19 грн/л.

Бензин А-95 киевлянам обойдется в:

  • 61,99 грн/л на Shell;
  • 68,99 грн/л на Ukrnafta, AMIC, БРСМ-Нафта;
  • 69,99 грн/л на BVS, Marshal;
  • 70,95 грн/л на Авантаж7;
  • 71,99 грн/л на Mango;
  • 73,90 грн/л на UPG;
  • 74,19 грн/л на KLO;
  • 74,99 грн/л на SOCAR, OKKO, WOG.

Цены на дизель в столице 25 марта такие:

  • Shell — 61,99 грн/л;
  • Ukrnafta — 73,99 грн/л;
  • БРСМ-Нафта — 81,99 грн/л;
  • Marshal — 82,99 грн/л;
  • Авантаж7 — 83,95 грн/л;
  • BVS, Mango — 83,99 грн/л;
  • UPG — 85,90 грн/л;
  • AMIC — 85,99 грн/л;
  • KLO — 86,49 грн/л;
  • SOCAR, OKKO, WOG — 86,99 грн/л.

На газ в Киеве сегодня выставили такие ценники:

  • Shell — 36,99 грн/л;
  • Ukrnafta — 41,99 грн/л;
  • Авантаж7 — 43,45 грн/л;
  • Marshal, БРСМ-Нафта — 43,99 грн/л;
  • Mango, AMIC — 44,99 грн/л;
  • UPG — 45,50 грн/л;
  • BVS — 45,99 грн/л;
  • KLO — 46,70 грн/л;
  • OKKO — 46,99 грн/л;
  • SOCAR, WOG — 46,98 грн/л.

В то же время по информации Vseazs средние цены на топливо в Киеве сегодня почти идентичны вчерашним. В частности, бензин А-95+ стоит около 71,99 грн/л, А-95 обойдется в 68,49 грн/л, а стоимость А-92 сегодня достигает 66,09 грн/л. В то же время дизтопливо стоит в среднем 74,49 грн/л, а газ — 41,99 грн/л.

Средние цены на топливо в Киеве 25 марта. Фото: скриншот

На UPG также опубликовали актуальный прайс на топливо по состоянию на 25 марта. На официальном сайте компании отмечают, что бензин A-95 стоит 71,90 грн/л, дизель euro — 84,90 грн/л, upgDIESEL обойдется в 87,90 грн/л, а газ — 45,50 грн/л.

Цены на топливо в Киеве UPG по состоянию на 25 марта. Фото: скриншот

Ранее в Укрзализныце отреагировали на информацию о возможном ударе РФ по Киевскому железнодорожному вокзалу. Как отметили в пресс-службе, на протяжении всей войны вокзал является целью для врага. Пассажиров призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Также глава Оболонской РГА в Киеве Кирилл Фесик сделал заявление относительно ремонта улиц. Он пояснил, что решение о начале работ на тех или иных отрезках часто принимаются по личному решению Виталия Кличко. Также в этот процесс могут вмешиваться отдельные депутаты.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
