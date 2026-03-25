В Киеве стоимость дизельного топлива сегодня достигает 86,99 грн

Цены на топливо в Киеве.

В Киеве цены на топливо в среду, 25 марта, удерживаются на высоком уровне. Стоимость дизтоплива на некоторых АЗС достигает 86,99 грн за литр, бензина А-92 — 73,19 грн за литр, а газа — 46,98 грн за литр.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Какие цены на топливо в Киеве 25 марта

Цены на топливо в Киеве колеблются в зависимости от вида и АЗС. По данным ресурса Avtomaniya, стоимость топлива в столице сегодня остается на стабильно высоком уровне.

Цены на АЗС Киева 25 марта. Фото: скриншот

Стоимость бензина А-92 сегодня такая:

Ukrnafta — 65,99 грн/л;

BVS — 58,99 грн/л;

KLO — 73,19 грн/л.

Бензин А-95 киевлянам обойдется в:

61,99 грн/л на Shell;

68,99 грн/л на Ukrnafta, AMIC, БРСМ-Нафта;

69,99 грн/л на BVS, Marshal;

70,95 грн/л на Авантаж7;

71,99 грн/л на Mango;

73,90 грн/л на UPG;

74,19 грн/л на KLO;

74,99 грн/л на SOCAR, OKKO, WOG.

Цены на дизель в столице 25 марта такие:

Shell — 61,99 грн/л;

Ukrnafta — 73,99 грн/л;

БРСМ-Нафта — 81,99 грн/л;

Marshal — 82,99 грн/л;

Авантаж7 — 83,95 грн/л;

BVS, Mango — 83,99 грн/л;

UPG — 85,90 грн/л;

AMIC — 85,99 грн/л;

KLO — 86,49 грн/л;

SOCAR, OKKO, WOG — 86,99 грн/л.

На газ в Киеве сегодня выставили такие ценники:

Shell — 36,99 грн/л;

Ukrnafta — 41,99 грн/л;

Авантаж7 — 43,45 грн/л;

Marshal, БРСМ-Нафта — 43,99 грн/л;

Mango, AMIC — 44,99 грн/л;

UPG — 45,50 грн/л;

BVS — 45,99 грн/л;

KLO — 46,70 грн/л;

OKKO — 46,99 грн/л;

SOCAR, WOG — 46,98 грн/л.

В то же время по информации Vseazs средние цены на топливо в Киеве сегодня почти идентичны вчерашним. В частности, бензин А-95+ стоит около 71,99 грн/л, А-95 обойдется в 68,49 грн/л, а стоимость А-92 сегодня достигает 66,09 грн/л. В то же время дизтопливо стоит в среднем 74,49 грн/л, а газ — 41,99 грн/л.

Средние цены на топливо в Киеве 25 марта. Фото: скриншот

На UPG также опубликовали актуальный прайс на топливо по состоянию на 25 марта. На официальном сайте компании отмечают, что бензин A-95 стоит 71,90 грн/л, дизель euro — 84,90 грн/л, upgDIESEL обойдется в 87,90 грн/л, а газ — 45,50 грн/л.

Цены на топливо в Киеве UPG по состоянию на 25 марта. Фото: скриншот

