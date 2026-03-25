В Киеве стоимость дизельного топлива сегодня достигает 86,99 грн

В Киеве стоимость дизельного топлива сегодня достигает 87,90 грн
В Киеве цены на топливо в среду, 25 марта, удерживаются на высоком уровне. Стоимость дизтоплива на некоторых АЗС достигает 86,99 грн за литр, бензина А-92 — 73,19 грн за литр, а газа — 46,98 грн за литр.
Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Какие цены на топливо в Киеве 25 марта
Цены на топливо в Киеве колеблются в зависимости от вида и АЗС. По данным ресурса Avtomaniya, стоимость топлива в столице сегодня остается на стабильно высоком уровне.
Стоимость бензина А-92 сегодня такая:
- Ukrnafta — 65,99 грн/л;
- BVS — 58,99 грн/л;
- KLO — 73,19 грн/л.
Бензин А-95 киевлянам обойдется в:
- 61,99 грн/л на Shell;
- 68,99 грн/л на Ukrnafta, AMIC, БРСМ-Нафта;
- 69,99 грн/л на BVS, Marshal;
- 70,95 грн/л на Авантаж7;
- 71,99 грн/л на Mango;
- 73,90 грн/л на UPG;
- 74,19 грн/л на KLO;
- 74,99 грн/л на SOCAR, OKKO, WOG.
Цены на дизель в столице 25 марта такие:
- Shell — 61,99 грн/л;
- Ukrnafta — 73,99 грн/л;
- БРСМ-Нафта — 81,99 грн/л;
- Marshal — 82,99 грн/л;
- Авантаж7 — 83,95 грн/л;
- BVS, Mango — 83,99 грн/л;
- UPG — 85,90 грн/л;
- AMIC — 85,99 грн/л;
- KLO — 86,49 грн/л;
- SOCAR, OKKO, WOG — 86,99 грн/л.
На газ в Киеве сегодня выставили такие ценники:
- Shell — 36,99 грн/л;
- Ukrnafta — 41,99 грн/л;
- Авантаж7 — 43,45 грн/л;
- Marshal, БРСМ-Нафта — 43,99 грн/л;
- Mango, AMIC — 44,99 грн/л;
- UPG — 45,50 грн/л;
- BVS — 45,99 грн/л;
- KLO — 46,70 грн/л;
- OKKO — 46,99 грн/л;
- SOCAR, WOG — 46,98 грн/л.
В то же время по информации Vseazs средние цены на топливо в Киеве сегодня почти идентичны вчерашним. В частности, бензин А-95+ стоит около 71,99 грн/л, А-95 обойдется в 68,49 грн/л, а стоимость А-92 сегодня достигает 66,09 грн/л. В то же время дизтопливо стоит в среднем 74,49 грн/л, а газ — 41,99 грн/л.
На UPG также опубликовали актуальный прайс на топливо по состоянию на 25 марта. На официальном сайте компании отмечают, что бензин A-95 стоит 71,90 грн/л, дизель euro — 84,90 грн/л, upgDIESEL обойдется в 87,90 грн/л, а газ — 45,50 грн/л.
