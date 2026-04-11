В Киеве цены на дизтопливо снизились: средняя стоимость 90 грн

Цены на топливо в Киеве. Фото: кадр из видео/Новини.LIVE

В Киеве зафиксировано снижение цен на дизельное топливо — средняя стоимость опустилась до около 90 грн за литр. В целом на столичных АЗС наблюдается незначительное удешевление топлива. Больше всего изменилась именно цена дизеля.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо в Киеве 11 апреля

По состоянию на утро 11 апреля на автозаправочных станциях Киева произошло умеренное снижение стоимости топлива, в частности дизеля. Его средняя цена сейчас составляет около 90 грн за литр, что на несколько гривен меньше, чем раньше.

Бензин также демонстрирует незначительные изменения в стоимости: А-95 стоит примерно 73,5 грн за литр, а А-92 — около 72 грн за литр. В то же время автогаз удерживается в пределах 48-49 грн за литр.

Заметим, что колебания цен пока остаются умеренными и без резких скачков. В то же время ранее нефтепродукты дорожали на фоне роста мировых цен на нефть, что влияло и на украинский рынок.

Сейчас ситуация остается нестабильной, ведь стоимость топлива зависит от глобальных факторов. Поэтому в ближайшее время ценовая динамика может снова измениться.

Средние цены на топливо в Киевской области

Скриншот цен на топливо/Минфин

Средние цены на топливо по Украине

Скриншот цен на топливо/Минфин

Новини.LIVE информировали, что 10 апреля на автозаправочных станциях Киева также было зафиксировано заметное снижение стоимости дизельного топлива. В пятницу в целом дизель потерял в цене почти 4 гривны за литр и стоил примерно 86,9-93,9 грн/л, в зависимости от сети и поставщика.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривен. По мнению эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова, такое решение власти рассматривают, вероятно, чтобы закрыть этот чувствительный вопрос еще до начала следующей избирательной кампании.