В Киеве цены на дизтопливо снизились: средняя стоимость 90 грн
В Киеве зафиксировано снижение цен на дизельное топливо — средняя стоимость опустилась до около 90 грн за литр. В целом на столичных АЗС наблюдается незначительное удешевление топлива. Больше всего изменилась именно цена дизеля.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.
Цены на топливо в Киеве 11 апреля
По состоянию на утро 11 апреля на автозаправочных станциях Киева произошло умеренное снижение стоимости топлива, в частности дизеля. Его средняя цена сейчас составляет около 90 грн за литр, что на несколько гривен меньше, чем раньше.
Бензин также демонстрирует незначительные изменения в стоимости: А-95 стоит примерно 73,5 грн за литр, а А-92 — около 72 грн за литр. В то же время автогаз удерживается в пределах 48-49 грн за литр.
Заметим, что колебания цен пока остаются умеренными и без резких скачков. В то же время ранее нефтепродукты дорожали на фоне роста мировых цен на нефть, что влияло и на украинский рынок.
Сейчас ситуация остается нестабильной, ведь стоимость топлива зависит от глобальных факторов. Поэтому в ближайшее время ценовая динамика может снова измениться.
Новини.LIVE информировали, что 10 апреля на автозаправочных станциях Киева также было зафиксировано заметное снижение стоимости дизельного топлива. В пятницу в целом дизель потерял в цене почти 4 гривны за литр и стоил примерно 86,9-93,9 грн/л, в зависимости от сети и поставщика.
