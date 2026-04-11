Главная Киев В Киеве цены на дизтопливо снизились: средняя стоимость 90 грн

В Киеве цены на дизтопливо снизились: средняя стоимость 90 грн

Дата публикации 11 апреля 2026 17:50
В Киеве цены на дизтопливо снизились: средняя стоимость 90 грн
Цены на топливо в Киеве. Фото: кадр из видео/Новини.LIVE

В Киеве зафиксировано снижение цен на дизельное топливо — средняя стоимость опустилась до около 90 грн за литр. В целом на столичных АЗС наблюдается незначительное удешевление топлива. Больше всего изменилась именно цена дизеля.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо в Киеве 11 апреля

По состоянию на утро 11 апреля на автозаправочных станциях Киева произошло умеренное снижение стоимости топлива, в частности дизеля. Его средняя цена сейчас составляет около 90 грн за литр, что на несколько гривен меньше, чем раньше.

Бензин также демонстрирует незначительные изменения в стоимости: А-95 стоит примерно 73,5 грн за литр, а А-92 — около 72 грн за литр. В то же время автогаз удерживается в пределах 48-49 грн за литр.

Заметим, что колебания цен пока остаются умеренными и без резких скачков. В то же время ранее нефтепродукты дорожали на фоне роста мировых цен на нефть, что влияло и на украинский рынок.

Сейчас ситуация остается нестабильной, ведь стоимость топлива зависит от глобальных факторов. Поэтому в ближайшее время ценовая динамика может снова измениться.

Средние цены на топливо в Киевской области

Скриншот цен на топливо/Минфин

Средние цены на топливо по Украине

Скриншот цен на топливо/Минфин

Новини.LIVE информировали, что 10 апреля на автозаправочных станциях Киева также было зафиксировано заметное снижение стоимости дизельного топлива. В пятницу в целом дизель потерял в цене почти 4 гривны за литр и стоил примерно 86,9-93,9 грн/л, в зависимости от сети и поставщика.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривен. По мнению эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова, такое решение власти рассматривают, вероятно, чтобы закрыть этот чувствительный вопрос еще до начала следующей избирательной кампании.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
