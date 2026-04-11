У Києві ціни на дизпаливо знизилися: середня вартість 90 грн

Ціни на пальне у Києві.

У Києві зафіксовано зниження цін на дизельне пальне — середня вартість опустилася до близько 90 грн за літр. Загалом на столичних АЗС спостерігається незначне здешевлення пального. Найбільше змінилася саме ціна дизеля.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне у Києві 11 квітня

Станом на ранок 11 квітня на автозаправних станціях Києва відбулося помірне зниження вартості пального, зокрема дизеля. Його середня ціна наразі становить близько 90 грн за літр, що на кілька гривень менше, ніж раніше.

Бензин також демонструє незначні зімни у вартості: А-95 коштує приблизно 73,5 грн за літр, а А-92 — близько 72 грн за літр. Водночас автогаз утримується в межах 48–49 грн за літр.

Зауважимо, що коливання цін поки залишаються помірними та без різких стрибків. Водночас раніше нафтопродукти дорожчали на тлі зростання світових цін на нафту, що впливало і на український ринок.

Нині ситуація залишається нестабільною, адже вартість пального залежить від глобальних факторів. Тому найближчим часом цінова динаміка може знову змінитися.

Середні ціни на пальне на Київщині

Середні ціни на пальне по Україні

Новини.LIVE інформували, що 10 квітня на автозаправних станціях Києва також було зафіксовано помітне зниження вартості дизельного пального. У п'ятницю загалом дизель втратив у ціні майже 4 гривні за літр і коштував приблизно 86,9–93,9 грн/л, залежно від мережі та постачальника.

