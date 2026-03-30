У Києві ціни на пальне коливаються: дизель коштує 90,99 грн

Ціни на пальне у Києві станом на 30 березня 2026 року.

У понеділок, 30 березня 2026 року, ціни на пальне в Києві залишаються на високому рівні, хоча суттєвих коливань протягом дня не зафіксовано. Вартість бензину преміальних марок традиційно перевищує позначку у 80 гривень за літр, тоді як дизельне пальне наближається до 91 гривні. Найдоступнішим варіантом для водіїв залишається автогаз, який утримує позиції нижче 50 гривень.

Ціни на пальне у Києві 30 березня

На табло однієї з АЗС мережі SOCAR у столиці зафіксовано такі ціни на пальне:

Nano ДП — 87,99 грн/л;

бензин A-95 — 74,99 грн/л;

бензин Nano 95 — 78,99 грн/л;

дизельне пальне Diesel Nano Extra — 90,99 грн/л;

бензин Nano 100 — 84,99 грн/л;

автогаз LPG — 47,98 грн/л;

Таким чином, найдорожчим видом пального залишається дизель — його ціна вже перевищує 90 гривень за літр. Водночас бензин преміумкласу, зокрема Nano 100, також утримується на високому рівні.

Натомість автогаз традиційно зберігає статус найдоступнішого пального — майже удвічі дешевший за бензин і дизель.

Вартість пального у Києві на АЗС ОККО 30 березня.

Водночас на табло АЗС мережі OKKO станом на 30 березня зафіксовано такі ціни:

бензин A-95 — 74,99 грн/л;

бензин A-95+ / Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин A-100 / Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне Diesel / Pulls Diesel — 90,99 грн/л;

дизельне пальне Євро — 87,99 грн/л;

автогаз LPG — близько 47,99 грн/л.

Таким чином, дизельне пальне залишається найдорожчим у лінійці, наближаючись до 91 гривні за літр. Преміальні бензини, зокрема Pulls 100, також утримуються на високих рівнях, що відповідає загальній ситуації на ринку.

Ціни на бензин у Києві на АЗС UPG 30 березня.

На табло АЗС мережі UPG зафіксовано такі ціни:

бензин UPG 100 — 80,90 грн/л;

бензин UPG 95 — 74,90 грн/л;

бензин A-95 — 71,90 грн/л;

дизельне пальне ДП Євро — 84,90 грн/л.

У порівнянні з іншими мережами, представленими на ринку, ціни тут виглядають дещо нижчими, особливо в сегменті дизельного пального та стандартного бензину А-95.

Преміальні види бензину, такі як UPG 100, залишаються дорожчими, однак їхня вартість все ж нижча за аналогічні позиції на частині інших АЗС. Водночас класичний А-95 залишається найбільш доступним серед бензинів і формує базовий сегмент попиту.

Середні ціни на пальне на Київщині

Скриншот цін на пальне/Мінфін

