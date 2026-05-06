В Киеве цены на топливо поползли вверх на 1 гривну

Стела с ценами на АЗС.

АЗС Киева обновили цены на бензин, дизель и автогаз. Сейчас самые высокие показатели стоимости топлива зафиксированы на заправках сети ОККО, тогда как Укрнафта предлагает столичным водителям самые низкие цены на базовый А-95 и единственной среди трех сетей, которая продает бензин марки А-92.

Цены на АЗС в Киеве 6 мая

Актуальные цены в сети "Укрнафта":

Стела с ценами на топливо на АЗС Укрнафта.

бензин А-92 - 66,90 грн/л;

бензин А-95 - 70,90 грн/л;

бензин 95 Energy - 73,90 грн/л;

дизельное топливо - 87,90 грн/л;

сжиженный автомобильный газ (LPG) - 47,90 грн/л.

Стоимость топлива на станциях UPG:

Стела с ценами на топливо на АЗС UPG.

бензин А-95 - 73,90 грн/л;

бензин upg 95 - 75,90 грн/л;

бензин upg 100 - 81,90 грн/л;

дизельное топливо EURO ДТ - 87,90 грн/л.

Цены на топливо на АЗС ОККО:

Стела с ценами на топливо на АЗС ОККО.

бензин А-95 ЕВРО - 77,90 грн/л;

бензин премиальный PULLS 95 - 80,90 грн/л;

бензин PULLS 100 - 87,90 грн/л;

дизельное топливо ДТ ЕВРО - 91,90 грн/л;

дизель премиальный PULLS ДП - 94,90 грн/л.

