Главная Киев В Киеве цены на топливо поползли вверх на 1 гривну

В Киеве цены на топливо поползли вверх на 1 гривну

Дата публикации 6 мая 2026 11:25
Стела с ценами на АЗС. Фото: Новости.LIVE

АЗС Киева обновили цены на бензин, дизель и автогаз. Сейчас самые высокие показатели стоимости топлива зафиксированы на заправках сети ОККО, тогда как Укрнафта предлагает столичным водителям самые низкие цены на базовый А-95 и единственной среди трех сетей, которая продает бензин марки А-92.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на АЗС в Киеве 6 мая

Актуальные цены в сети "Укрнафта":

Стела с ценами на топливо на АЗС Укрнафта. Фото: кадр из видео
  • бензин А-92 - 66,90 грн/л;
  • бензин А-95 - 70,90 грн/л;
  • бензин 95 Energy - 73,90 грн/л;
  • дизельное топливо - 87,90 грн/л;
  • сжиженный автомобильный газ (LPG) - 47,90 грн/л.

Стоимость топлива на станциях UPG:

Стела с ценами на топливо на АЗС UPG. Фото: кадр из видео
  • бензин А-95 - 73,90 грн/л;
  • бензин upg 95 - 75,90 грн/л;
  • бензин upg 100 - 81,90 грн/л;
  • дизельное топливо EURO ДТ - 87,90 грн/л.

Цены на топливо на АЗС ОККО:

Стела с ценами на топливо на АЗС ОККО. Фото: кадр из видео
  • бензин А-95 ЕВРО - 77,90 грн/л;
  • бензин премиальный PULLS 95 - 80,90 грн/л;
  • бензин PULLS 100 - 87,90 грн/л;
  • дизельное топливо ДТ ЕВРО - 91,90 грн/л;
  • дизель премиальный PULLS ДП - 94,90 грн/л.

Новини.LIVE писали также о том, что в Киевской области недавно произошло смертельное ДТП. В Гатном водитель сбил ребенка на самокате.

Тем временем в Киевской ОГА происходят кадровые изменения. Начальник ведомства Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
