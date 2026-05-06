В Киеве цены на топливо поползли вверх на 1 гривну
АЗС Киева обновили цены на бензин, дизель и автогаз. Сейчас самые высокие показатели стоимости топлива зафиксированы на заправках сети ОККО, тогда как Укрнафта предлагает столичным водителям самые низкие цены на базовый А-95 и единственной среди трех сетей, которая продает бензин марки А-92.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на АЗС в Киеве 6 мая
Актуальные цены в сети "Укрнафта":
- бензин А-92 - 66,90 грн/л;
- бензин А-95 - 70,90 грн/л;
- бензин 95 Energy - 73,90 грн/л;
- дизельное топливо - 87,90 грн/л;
- сжиженный автомобильный газ (LPG) - 47,90 грн/л.
Стоимость топлива на станциях UPG:
- бензин А-95 - 73,90 грн/л;
- бензин upg 95 - 75,90 грн/л;
- бензин upg 100 - 81,90 грн/л;
- дизельное топливо EURO ДТ - 87,90 грн/л.
Цены на топливо на АЗС ОККО:
- бензин А-95 ЕВРО - 77,90 грн/л;
- бензин премиальный PULLS 95 - 80,90 грн/л;
- бензин PULLS 100 - 87,90 грн/л;
- дизельное топливо ДТ ЕВРО - 91,90 грн/л;
- дизель премиальный PULLS ДП - 94,90 грн/л.
Новини.LIVE писали также о том, что в Киевской области недавно произошло смертельное ДТП. В Гатном водитель сбил ребенка на самокате.
Тем временем в Киевской ОГА происходят кадровые изменения. Начальник ведомства Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении.