Головна Київ У Києві ціни на пальне поповзли догори на 1 гривню

У Києві ціни на пальне поповзли догори на 1 гривню

Дата публікації: 6 травня 2026 11:25
У Києві ціни на пальне поповзли догори на 1 гривню
Стела з цінами на АЗС. Фото: Новини.LIVE

АЗС Києва оновили ціни на бензин, дизель та автогаз. Наразі найвищі показники вартості пального зафіксовано на заправках мережі ОККО, тоді як Укрнафта пропонує столичним водіям найнижчі ціни на базовий А-95 та єдиною серед трьох мереж, яка продає бензин марки А-92.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на АЗС в Києві 6 травня

Актуальні ціни у мережі "Укрнафта":

Стела з цінами на паливо на АЗС Укрнафта. Фото: кадр з відео
  • бензин А-92 — 66,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 70,90 грн/л;
  • бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;
  • дизельне пальне — 87,90 грн/л;
  • скраплений автомобільний газ (LPG) — 47,90 грн/л.

Вартість палива на станціях UPG:

Стела з цінами на паливо на АЗС UPG. Фото: кадр з відео
  • бензин А-95 — 73,90 грн/л;
  • бензин  upg 95 — 75,90 грн/л;
  • бензин upg 100 — 81,90 грн/л;
  • дизельне пальне EURO ДП — 87,90 грн/л.

Ціни на паливо на АЗС ОККО:

Стела з цінами на паливо на АЗС ОККО. Фото: кадр з відео
  • бензин А-95 ЄВРО — 77,90 грн/л;
  • бензин преміальний PULLS 95 — 80,90 грн/л;
  • бензин PULLS 100 — 87,90 грн/л;
  • дизельне пальне ДП ЄВРО — 91,90 грн/л;
  • дизель преміальний PULLS ДП — 94,90 грн/л.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
