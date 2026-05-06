У Києві ціни на пальне поповзли догори на 1 гривню

АЗС Києва оновили ціни на бензин, дизель та автогаз. Наразі найвищі показники вартості пального зафіксовано на заправках мережі ОККО, тоді як Укрнафта пропонує столичним водіям найнижчі ціни на базовий А-95 та єдиною серед трьох мереж, яка продає бензин марки А-92.

Ціни на АЗС в Києві 6 травня

Актуальні ціни у мережі "Укрнафта":

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

скраплений автомобільний газ (LPG) — 47,90 грн/л.

Вартість палива на станціях UPG:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин upg 95 — 75,90 грн/л;

бензин upg 100 — 81,90 грн/л;

дизельне пальне EURO ДП — 87,90 грн/л.

Ціни на паливо на АЗС ОККО:

бензин А-95 ЄВРО — 77,90 грн/л;

бензин преміальний PULLS 95 — 80,90 грн/л;

бензин PULLS 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне ДП ЄВРО — 91,90 грн/л;

дизель преміальний PULLS ДП — 94,90 грн/л.

