У Києві ціни на пальне поповзли догори на 1 гривню
Дата публікації: 6 травня 2026 11:25
Стела з цінами на АЗС. Фото: Новини.LIVE
АЗС Києва оновили ціни на бензин, дизель та автогаз. Наразі найвищі показники вартості пального зафіксовано на заправках мережі ОККО, тоді як Укрнафта пропонує столичним водіям найнижчі ціни на базовий А-95 та єдиною серед трьох мереж, яка продає бензин марки А-92.
Ціни на АЗС в Києві 6 травня
Актуальні ціни у мережі "Укрнафта":
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин А-95 — 70,90 грн/л;
- бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;
- дизельне пальне — 87,90 грн/л;
- скраплений автомобільний газ (LPG) — 47,90 грн/л.
Вартість палива на станціях UPG:
- бензин А-95 — 73,90 грн/л;
- бензин upg 95 — 75,90 грн/л;
- бензин upg 100 — 81,90 грн/л;
- дизельне пальне EURO ДП — 87,90 грн/л.
Ціни на паливо на АЗС ОККО:
- бензин А-95 ЄВРО — 77,90 грн/л;
- бензин преміальний PULLS 95 — 80,90 грн/л;
- бензин PULLS 100 — 87,90 грн/л;
- дизельне пальне ДП ЄВРО — 91,90 грн/л;
- дизель преміальний PULLS ДП — 94,90 грн/л.
