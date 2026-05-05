Ткаченко написав заяву про звільнення з посади очільника КМВА

Ткаченко написав заяву про звільнення з посади очільника КМВА

Дата публікації: 5 травня 2026 13:58
Ткаченко написав заяву про звільнення з посади очільника КМВА
Очільник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко / Telegram

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав заяву про звільнення. Він був призначений на цю посаду 31 грудня 2024 року. Йому вже шукають заміну.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела.

Що кажуть про звільнення Ткаченка в КМВА

Новини.LIVE також звернулися за коментарем до речниці Катерини Поп. Вона закликала орієнтуватися виключно на офіційні джерела.

"Стосовно інформації про заяву начальника КМВА, яка шириться в мережі. Просимо не поширювати не підтверджену інформацію та орієнтуватися виключно на офіційні джерела",  сказала вона.

Зараз офіційної інформації немає.

Чим запам’ятався Ткаченко на посаді очільника КМВА

Ткаченко пробув на посаді очільника КМВА близько півтора року.

Зазначимо, що Ткаченко за час роботи зосереджувався на посиленні оборони Києва та оновленні систем оповіщення. Також вдалося покращити взаємодію між мобільними вогневими групами та міськими службами, що допомогло ефективніше збивати дрони над столицею.

Крім того, за його каденції відкрили Південний міст, дозволили роботу таксі під час комендантської години та запровадили щоденну хвилину мовчання на Хрещатику.

Як писали Новини.LIVE, раніше Ткаченко заявляв про системне блокування управлінських рішень у столиці. А також повідомив про політичний тиск із боку мера Києва Віталія Кличка. Він зазначив. що це і стало причиною зриву виконання завдань.

Також Ткаченко розкритикував Кличка через пропозиції до Плану енергостійкості. Очільник КМВА заявив, що такі ініціативи можуть змінити правила відповідальності за державні закупівлі. Він також звернув увагу на норму, за якою відповідальність настає лише у випадку доведеного прямого умислу на розкрадання коштів.

звільнення Тимур Ткаченко КМВА
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
