В Киеве спасатели ГСЧС во время остановки поездов вывели из метро более 500 человек - фото

В Киеве во время остановки поездов из метро вывели более 500 человек
В Киеве в результате аварийного отключения временно остановилось движение поездов метрополитена, часть которых осталась в тоннелях. Спасатели ГСЧС Украины во время вынужденной остановки поездов эвакуировали на станции почти 500 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 31 января.
Остановка поездов и эвакуация
Из-за аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в киевском метрополитене было остановлено движение поездов.
"Некоторые из них вынужденно совершили остановку в тоннелях между станциями. В частности, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой — в 1 км от станции "Выдубичи"",— отметила пресс-служба ГСЧС.
Спасатели совместно с правоохранителями помогли пассажирам метро безопасно добраться до станций. Всего из вагонов был спасен 481 человек.
Напомним, что работу метро в Киеве восстанавливают на всех трех линиях после аварийных отключений электроснабжения. Столичный метрополитен постепенно начинает работать в обычном режиме.
Ранее мы также информировали, что сейчас в Киеве без теплоснабжения остались около 200 домов. Несмотря на это эвакуация киевлян не рассматривается, заявила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.
Читайте Новини.LIVE!