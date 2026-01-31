Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве во время остановки поездов из метро вывели более 500 человек

В Киеве во время остановки поездов из метро вывели более 500 человек

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 19:40
В Киеве спасатели ГСЧС во время остановки поездов вывели из метро более 500 человек - фото
Спасатели эвакуируют людей из поезда. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В Киеве в результате аварийного отключения временно остановилось движение поездов метрополитена, часть которых осталась в тоннелях. Спасатели ГСЧС Украины во время вынужденной остановки поездов эвакуировали на станции почти 500 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 31 января.

Реклама
Читайте также:
У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 1
Спасатели эвакуируют людей из тоннеля метро. Фото: ГСЧС Киева

Остановка поездов и эвакуация

Из-за аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в киевском метрополитене было остановлено движение поездов.

У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 2
Спасатель помогает пожилой женщине добраться до станции. Фото: ГСЧС Киева
У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 1
Сообщение ГСЧС Украины в Telegram. Фото: скриншот

"Некоторые из них вынужденно совершили остановку в тоннелях между станциями. В частности, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой — в 1 км от станции "Выдубичи"",— отметила пресс-служба ГСЧС.

У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 4
Спасатели эвакуируют людей из метро. Фото: ГСЧС Киева

Спасатели совместно с правоохранителями помогли пассажирам метро безопасно добраться до станций. Всего из вагонов был спасен 481 человек.

У Києві під час зупинки потягів з метро вивели понад 500 людей - фото 5
Спасатель выносит ребенка из тоннеля на станцию. Фото: ГСЧС Киева

Напомним, что работу метро в Киеве восстанавливают на всех трех линиях после аварийных отключений электроснабжения. Столичный метрополитен постепенно начинает работать в обычном режиме.

Ранее мы также информировали, что сейчас в Киеве без теплоснабжения остались около 200 домов. Несмотря на это эвакуация киевлян не рассматривается, заявила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.

Киев метро поезда метрополитен станции метро
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации