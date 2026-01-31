В Киеве спасатели ГСЧС во время остановки поездов вывели из метро более 500 человек - фото

Спасатели эвакуируют людей из поезда. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В Киеве в результате аварийного отключения временно остановилось движение поездов метрополитена, часть которых осталась в тоннелях. Спасатели ГСЧС Украины во время вынужденной остановки поездов эвакуировали на станции почти 500 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 31 января.

Реклама

Читайте также:

Спасатели эвакуируют людей из тоннеля метро. Фото: ГСЧС Киева

Остановка поездов и эвакуация

Из-за аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в киевском метрополитене было остановлено движение поездов.

Спасатель помогает пожилой женщине добраться до станции. Фото: ГСЧС Киева

Сообщение ГСЧС Украины в Telegram. Фото: скриншот

"Некоторые из них вынужденно совершили остановку в тоннелях между станциями. В частности, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой — в 1 км от станции "Выдубичи"",— отметила пресс-служба ГСЧС.

Спасатели эвакуируют людей из метро. Фото: ГСЧС Киева

Спасатели совместно с правоохранителями помогли пассажирам метро безопасно добраться до станций. Всего из вагонов был спасен 481 человек.

Спасатель выносит ребенка из тоннеля на станцию. Фото: ГСЧС Киева

Напомним, что работу метро в Киеве восстанавливают на всех трех линиях после аварийных отключений электроснабжения. Столичный метрополитен постепенно начинает работать в обычном режиме.

Ранее мы также информировали, что сейчас в Киеве без теплоснабжения остались около 200 домов. Несмотря на это эвакуация киевлян не рассматривается, заявила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.