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Головна Київ У Києві вчетверте відбувся мітинг проти відставки Федорова з посади міністра оборони

У Києві вчетверте відбувся мітинг проти відставки Федорова з посади міністра оборони

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 00:34
У Києві 19 липня 2026 року відбулася акція проти відставки Михайла Федорова
Мітинг за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Київ. 19 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 19 липня, у Києві біля театру імені Франка вже вчетверте відбулася акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Мітинг розпочався о 20:00. До нього долучилися як кияни, так і жителі інших міст, дехто був із маленькими дітьми, не лишилися осторонь й відомі люди. 

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Мітинг за повернення Федорова на посаду міністра оборони 19 липня 

Катерина прийшла на мітинг разом із чотиримісячною донькою. Раніше жінка долучалася до аналогічної акцїі в Черкасах.

"Маємо показати і українському суспільству, і міжнародній спільноті, що ми так просто це не схаваємо, що ми готові виходити та боротися до кінця... Протести набрали обертів, і це вже перетворилося не просто в мітинг за Федорова, а й у мітинг за зміну в цілому командування", — зазначила Катерина. 

Катерина з донькою під час акції протесту в Києві 19 липня 2026 року
Катерина з дитиною під час мітингу в Києві 19 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Уперше вийшов на мітинг актор Артур Логай. За його словами, політичне та військове керівництво наразі ухвалюють дуже неправильне рішення: 

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"Михайло Федоров створив надію для України... Нас, чомусь вважають, що можна її позбавити... Не можна позбавляти українців надії..."

 

Картонка учасниці мітингу
Картонка учасниці акції протесту. Фото: Новини.LIVE

Олександра прийшла на акцію разом із песиком. Дівчина зазначила, що долучається до мітингу, тому що прагне, аби Україна перемогла: 

"За останні пів року в мене нарешті з'явилась надія, що ми можемо перемогти... Але чогось пару дній тому наш президент звільнив Федорова, при якому нарешті війна прийшла в Росію і вони стали відчувати, що це таке. Тому я приходжу сюди, бо я хочу перемогти".

Собака Олександри на мітингу в Києві 19 липня 2026 року
Собака Олександри під час акції протесту в Києві 19 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовець Андрій вийшов на протест удруге. Чоловік зауважив, що люди змушені протестувати навіть після важкої ночі з обстрілами. Він вірить, що протести сприятимуть кадровим рішенням. 

Військовослужбовець Андрій під час мітингу 19 липня 2026 року
Військовослужбовець Андрій під час акції протесту в Києві 19 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

"Подивіться на мої очі, я настільки втомлений від цього всього. От моя мотивація", — заявив захисник України.

Картонка учасника мітингу в Києві 19 липня 2026 року
Картонка одного з учасників акції протесту в Києві 19 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE
Картонка учасника мітингу в Києві 19 липня 2026 року
Картонка одного з учасників акції протесту в Києві 19 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Учасниця мітингу Тетяна пояснила, що долучилася до акції заради тих, хто боронить Україну на фронті: 

"Я стою тут за своїх друзів, які зараз на передовій, які боронять нашу Україну і яким, на жаль, затикають роти. Ми маємо відстоювати їх, вони захищають нас там". 

Тетяна разом з іншими учасниками акції протесту в Києві 19 липня 2026 року
Тетяна та інші учасники мітингу в Києві 19 липня 2026 року

Антон із Маріуполя прийшов підтримати Федорова, тому що хоче повернутися додому після перемоги України. 

"Було відчуття, що нібито ми встали на рейки і почали їхати потягом перемоги, а потім хтось починає в ці колеса ставляти палки і зносити наш потяг із рейків. Ми почали зупинятися і чомусь гальмувати цей процес задля чогось", — зазначив чоловік. 

Картонка учасника мітингу в Києві 19 липня 2026 року
Картонка одного з учасників акції протесту в Києві 19 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE
Картонка учасника мітингу в Києві 19 липня 2026 року
Картонка одного з учасників акції протесту в Києві 19 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE анонсував четверту київську акцію протесту проти відставки Михайла Федорова. Мітинг мав розпочатися о 20:00, але люди зібралися завчасно. Серед протестувальників були не лише кияни, а й внутрішні переселенці та іноземці. 

Також Новини.LIVE писав, що під час четвертого мітингу за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони люди вимагали звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. До акції протесту долучилися як цивільні, так і військовослужбовці. Попри втому після нічної атаки, люди вийшли, аби донести до влади свою точку зору.

Михайло Федоров мітинг акція
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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