В Киеве в метро поют колядки — видео и фото

Вертепы и колядку в киевском метро 5 декабря 2025 года. Фото: Александр Самойлов/Новини.LIVE

В пятницу, 5 декабря, на некоторых станциях метро люди устраивают вертепы и поют колядки. Также сегодня в столице открыли главную елку страны.

Об этом информируют Новини.LIVE из киевского метрополитена.

Сегодня, 5 декабря, в киевском метро начали устраивать вертепы и петь колядки.

Импровизированные представления состоялись на станциях метро Дворец Спорта и Почтовая площадь.

Вертепы в киевском метро 5 декабря 2025 г. Фото: Александр Самойлов/Новини.LIVE

Заметим, что именно сегодня в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке страны.

Как известно, елка в этом году искусственная, высотой 16 метров. Ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила.

Елка, украшенная четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.

