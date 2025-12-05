Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве в метро поют колядки и устраивают вертепы — видео

В Киеве в метро поют колядки и устраивают вертепы — видео

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 19:48
В Киеве в метро поют колядки — видео и фото
Вертепы и колядку в киевском метро 5 декабря 2025 года. Фото: Александр Самойлов/Новини.LIVE

В пятницу, 5 декабря, на некоторых станциях метро люди устраивают вертепы и поют колядки. Также сегодня в столице открыли главную елку страны.

Об этом информируют Новини.LIVE из киевского метрополитена.

Реклама
Читайте также:

В киевском метро уже поют колядки — видео

Сегодня, 5 декабря, в киевском метро начали устраивать вертепы и петь колядки.

Импровизированные представления состоялись на станциях метро Дворец Спорта и Почтовая площадь.

Колядки в метро у Києві 5 грудня
Вертепы в киевском метро 5 декабря 2025 г. Фото: Александр Самойлов/Новини.LIVE

Заметим, что именно сегодня в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке страны.

Как известно, елка в этом году искусственная, высотой 16 метров. Ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила.

Елка, украшенная четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.

Ранее мы информировали, сократят ли комендантский час в Киеве на Рождество и Новый год.

Также мы сообщали, сколько в этом году стоят елки в Киеве.

Киев метро Новый год Рождество колядки
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации