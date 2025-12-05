В Киеве в метро поют колядки — видео и фото

В Киеве в метро поют колядки и устраивают вертепы — видео
В пятницу, 5 декабря, на некоторых станциях метро люди устраивают вертепы и поют колядки. Также сегодня в столице открыли главную елку страны.
Об этом информируют Новини.LIVE из киевского метрополитена.
Сегодня, 5 декабря, в киевском метро начали устраивать вертепы и петь колядки.
Импровизированные представления состоялись на станциях метро Дворец Спорта и Почтовая площадь.
Заметим, что именно сегодня в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке страны.
Как известно, елка в этом году искусственная, высотой 16 метров. Ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила.
Елка, украшенная четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.
