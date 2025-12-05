У Києві в метро співають колядки — відео та фото

Вертепи та колядку у київському метро 5 грудня 2025 року. Фото: Олександр Самойлов/Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 грудня, на деяких станціях метро люди влаштовують вертепи та співають колядки. Також сьогодні у столиці відкрили головну ялинку країни.

Про це інформують Новини.LIVE з київського метрополітену.

Сьогодні, 5 грудня, у київському метро почали влаштовувати вертепи та співати колядки.

Імпровізовані вистави відбулися на станціях метро Палац Спорту та Поштова площа.

Вертепи у київському метро 5 грудня 2025 року. Фото: Олександр Самойлов/Новини.LIVE

Зауважимо, що саме сьогодні у Києві на Софійській площі запалили вогні на головній ялинці країни.

Як відомо, ялинка цьогоріч штучна, заввишки 16 метрів. ЇЇ тематика натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила.

Ялинка, прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

