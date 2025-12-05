Відео
Україна
У Києві в метро співають колядки та влаштовують вертепи — відео

У Києві в метро співають колядки та влаштовують вертепи — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 19:48
У Києві в метро співають колядки — відео та фото
Вертепи та колядку у київському метро 5 грудня 2025 року. Фото: Олександр Самойлов/Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 грудня, на деяких станціях метро люди влаштовують вертепи та співають колядки. Також сьогодні у столиці відкрили головну ялинку країни.

Про це інформують Новини.LIVE з київського метрополітену.

Читайте також:

У київському метро вже співають колядки — відео

Сьогодні, 5 грудня, у київському метро почали влаштовувати вертепи та співати колядки.

Імпровізовані вистави відбулися на станціях метро Палац Спорту та Поштова площа.

Колядки в метро у Києві 5 грудня
Вертепи у київському метро 5 грудня 2025 року. Фото: Олександр Самойлов/Новини.LIVE

Зауважимо, що саме сьогодні у Києві на Софійській площі запалили вогні на головній ялинці країни.

Як відомо, ялинка цьогоріч штучна, заввишки 16 метрів. ЇЇ тематика натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила.

Ялинка, прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

Раніше ми інформували, чи скоротять комендантську годину у Києві на Різдво та Новий рік.

Також ми повідомляли, скільки цьогоріч коштують ялинки у Києві.

Київ метро Новий рік Різдво колядки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
