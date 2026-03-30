Головна Київ В Києві у пошкодженій садибі Міллера повністю замінили вікна

В Києві у пошкодженій садибі Міллера повністю замінили вікна

Дата публікації: 30 березня 2026 18:16
Садиба Міллера у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві продовжують відновлювати садибу Міллера. Будівля була пошкоджена під час одного з обстрілів окупантів. Наразі там вже повністю замінили вікна.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн у понеділок, 30 березня.

Відновлення садиби Міллера

У Києві триває відновлення садиби Міллера на вулиці Жилянській, 38. Ця будівля є історичною будівлею та була пошкоджена внаслідок російського удару 28 серпня 2025 року. Тоді окупанти завдали масованого удару по Україні, зокрема, й по Києву. У столиці були пошкоджені житлові будинки та важливі історичні пам'ятки.

Зараз у садибі Міллера вже замінили усі вікна. Роботи з відновлення будівлі тривають. Фахівці працюють над ремонтом вхідної групи та інших пошкоджених елементів.

У Києві замінили вікна в садибі Міллера, що пошкоджена через обстріли
Замінені вікна в садибі Міллера. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Що відомо про садибу Міллера

Маєток Міллера — це історична будівля, збудована за проєктом Андрія-Фердинанда Крауса. Її історія почалася у 1890-х роках, коли німецький купець Бернард Міллер вирішив звести два прибуткових будинки. Спершу побудували головну будівлю садиби, а потім флігель.

У різні часи тут розташовувалися навчальні заклади. Також у приміщенні був інтернат. Сьогодні ж будівлю використовує ліцей "Гранд".

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
