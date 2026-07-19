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Главная Киев В Киеве после ночных ударов РФ погиб человек, есть пострадавшие

В Киеве после ночных ударов РФ погиб человек, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 03:45
Обстрел Киева 19 июля — погиб человек
Автомобиль скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

В ночь на 16 июля Киев подвергся очередной баллистической атаке со стороны России. По предварительным данным, в результате погиб один человек, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КМВА.

Очередные последствия обстрела Киева 19 июля

"По предварительной информации, в результате атаки, к сожалению, погиб один человек", — говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что помимо погибшего человека, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Однако, по данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице уже 7 пострадавших.

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Посты КМВА и Кличко. Фото: скриншот

Обстрел Киева

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью примерно в 01:20 в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего россияне почти в течение часа запускали по столице баллистические ракеты. В городе раздавались очень громкие взрывы.

Впоследствии после обстрела стало известно, что под ударом оказались несколько районов города. В результате вражеской атаки зафиксированы пожары, повреждены дома и имеются другие последствия.

Киев обстрелы погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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