Обстрел Киева 19 июля — погиб человек

В Киеве после ночных ударов РФ погиб человек, есть пострадавшие
В ночь на 16 июля Киев подвергся очередной баллистической атаке со стороны России. По предварительным данным, в результате погиб один человек, а также есть пострадавшие.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КМВА.
Очередные последствия обстрела Киева 19 июля
"По предварительной информации, в результате атаки, к сожалению, погиб один человек", — говорится в сообщении.
В КГВА добавили, что помимо погибшего человека, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Однако, по данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице уже 7 пострадавших.
Обстрел Киева
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью примерно в 01:20 в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего россияне почти в течение часа запускали по столице баллистические ракеты. В городе раздавались очень громкие взрывы.
Впоследствии после обстрела стало известно, что под ударом оказались несколько районов города. В результате вражеской атаки зафиксированы пожары, повреждены дома и имеются другие последствия.