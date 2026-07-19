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Головна Київ У Києві після нічних ударів РФ загинула людина та є постраждалі

У Києві після нічних ударів РФ загинула людина та є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 03:45
Обстріл Києва 19 липня - загинула людина
Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

Київ в ніч проти 16 липня пережив чергову балістичну атаку Росії. Проте внаслідок, попередньо, одна людина загинула, а також є постраждалі.

Про у повідомляє Новини.LIVE на сайт КМВА.

Чергові наслідки обстрілу Києва 19 липня

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки, на жаль, загинула одна людина", — йдеться у повідомленні.

У КМВА додали, що окрім загиблої людини, ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Проте за даними мера Києва Віталія Кличка, в столиці вже 7 постраждалих.

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Пости КМВА та Кличка. Фото: скриншот

Обстріл Києва

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі приблизно о 01:20 у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого росіяни ледь не протягом години запускали по столиці балістику. У місті лунали дуже гучні вибухи.

Згодом після обстрілу стало відомо, що під ударом опинилися кілька районів міста. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пожежі, пошкоджені будинки та є інші наслідки.

Київ обстріли загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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