Обстріл Києва 19 липня - загинула людина

Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

Київ в ніч проти 16 липня пережив чергову балістичну атаку Росії. Проте внаслідок, попередньо, одна людина загинула, а також є постраждалі.

Про у повідомляє Новини.LIVE на сайт КМВА.

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"За попередньою інформацією, внаслідок атаки, на жаль, загинула одна людина", — йдеться у повідомленні.

У КМВА додали, що окрім загиблої людини, ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Проте за даними мера Києва Віталія Кличка, в столиці вже 7 постраждалих.

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Обстріл Києва

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі приблизно о 01:20 у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого росіяни ледь не протягом години запускали по столиці балістику. У місті лунали дуже гучні вибухи.

Згодом після обстрілу стало відомо, що під ударом опинилися кілька районів міста. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пожежі, пошкоджені будинки та є інші наслідки.