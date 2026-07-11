В Киеве из-за ракетного удара РФ повреждены здания и горят офисы

Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В ночь на 11 июля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в нескольких районах города повреждены здания и возникли пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КМВА.

Первые последствия обстрела Киева 11 июля

Начальник КГВА Тимур Ткаченко написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 04:30 последствия атаки фиксируются в четырех районах столицы — Днепровском, Святошинском, Дарницком и Соломенском.

Мэр Киева Виталий Кличко также подтверждает эту информацию. Подробнее о каждом из районов — ниже.

Днепровский район

В этом районе в результате вражеского удара повреждено гражданское нежилое здание.

Обновлено в 04:53

"В Днепровском районе пожар на территории нежилой застройки", — сообщает Кличко.

Святошинский район

Здесь в результате вражеской атаки также зафиксировано повреждение нежилого здания.

Дарницкий

В этом районе, по словам Ткаченко, в результате обстрела выбиты окна в жилом доме. В то же время Кличко сообщает, что здесь горит трансформаторная будка.

Обновлено в 04:45

"В Дарницком районе произошло попадание в проезжую часть дороги. Также горит электрощитовая, управляющая светофорами. В расположенных рядом домах выбило окна", — написал Кличко.

Соломенский район

В Соломенском районе зафиксирован пожар в трехэтажном офисном здании.

Пострадавшие

На данный момент известно, что в Киеве одна пострадавшая. Женщину госпитализировали.

Обновлено в 04:59

"Уже трое пострадавших в Киеве. Двоих из них госпитализировали. Одному медики оказали помощь на месте", — заявил мэр столицы.

Посты Ткаченко и Кличко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью в Киеве прогремела серия очень громких взрывов. Первые взрывы были слышны еще до того, как в городе объявили воздушную тревогу.

Также мы писали, что 6 июля враг совершил массированную атаку на Киев. Тогда в результате вражеских ударов были повреждены высотные здания, а также погибли люди.