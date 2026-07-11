Взрывы в Киеве 11 июля в результате ударов баллистическими ракетами

Срочная новость

В Киеве прямо сейчас, в ночь на 11 июля, прогремели взрывы. Россияне нанесли удар по городу с помощью баллистических ракет.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы в Киеве 11 июля

Первые взрывы были слышны примерно в 03:38. Звук характерный, как это обычно бывает при атаке баллистическими ракетами. При этом тревога в момент ударов в городе не объявлялась.

Новость пополняется...