Взрывы в Киеве 11 июля в результате ударов баллистическими ракетами

В Киеве прогремела серия мощных взрывов перед тем, как была объявлена тревога
Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 03:43
Срочная новость
В Киеве прямо сейчас, в ночь на 11 июля, прогремели взрывы. Россияне нанесли удар по городу с помощью баллистических ракет.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на собственного корреспондента.
Взрывы в Киеве 11 июля
Первые взрывы были слышны примерно в 03:38. Звук характерный, как это обычно бывает при атаке баллистическими ракетами. При этом тревога в момент ударов в городе не объявлялась.
Новость пополняется...
Читайте также:
Реклама