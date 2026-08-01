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Главная Киев Зеленский: из-за нехватки ракет этой ночью удалось сбить лишь одну баллистическую ракету

Зеленский: из-за нехватки ракет этой ночью удалось сбить лишь одну баллистическую ракету

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 09:54
Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ 1 августа
Срочная новость

С ночи в Киеве и области продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара. В городе произошло много пожаров – пострадали семь районов. И, как обычно, россияне нанесли удар по обычным жилым домам. Повреждены 18 домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры. На данный момент известно, что девять человек погибли в результате этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Всем, кому это необходимо, медики оказывают помощь.

Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 ударных дронов различных типов. Главная цель — Киев. Но наносили удары и по Днепровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для «Патриотов». И именно такой дефицит средств перехвата баллистических ракет лишь поощряет Россию наносить такие удары, угрожающие жизни людей.

Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах на случай возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с противоракетной системой спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда её нет, приводит к жертвам. Спасибо всем, кто работает, чтобы наша защита становилась крепче.

 

Новость дополняется...

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Автор:
Евтушенко Алина
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