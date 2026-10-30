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Главная Киев В Киеве в результате российского удара был поврежден магазин "Rozetka"

В Киеве в результате российского удара был поврежден магазин "Rozetka"

Ua ru
30 октября 2026 13:03
В Киеве в результате удара со стороны России 30 октября был поврежден магазин «Rozetka» facebook.com/rozetka.ua
Поврежденный магазин "Rozetka". Фото: facebook.com/rozetka.ua

Вечером 29 октября в результате российского ракетного удара был поврежден магазин "Rozetka" возле жилого комплекса "Комфорт Таун" в Киеве. Компания планирует перенаправить заказы клиентов в ближайшую точку выдачи, как только получит безопасный и полноценный доступ к помещению.

Об этом компания сообщила в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Что будет с заказами клиентов

В компании отметили, что после получения доступа к поврежденному помещению все заказы клиентов будут перемещены в ближайший магазин сети. Туда же будут перенаправлены посылки, которые еще направлялись в точку возле "Комфорт Тауна".

Каждому клиенту, которого коснутся изменения, компания сообщит лично и предоставит необходимую информацию о получении покупки.

В Rozetka подчеркнули, что в первую очередь ждут возможности безопасно попасть в помещение, чтобы организовать перемещение заказов.

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Также Новини.LIVE писали, что в Киев с недельной миссией ООН приехал датский актер Николай Костер-Вальдау, известный ролью Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов". Он посетил место российского обстрела, где погиб человек, а также побывал в укрытии столичного метро во время воздушной тревоги.

Киев магазины Левый Берег повреждение домов атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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