Поврежденный магазин "Rozetka". Фото: facebook.com/rozetka.ua

Вечером 29 октября в результате российского ракетного удара был поврежден магазин "Rozetka" возле жилого комплекса "Комфорт Таун" в Киеве. Компания планирует перенаправить заказы клиентов в ближайшую точку выдачи, как только получит безопасный и полноценный доступ к помещению.

Об этом компания сообщила в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Что будет с заказами клиентов

В компании отметили, что после получения доступа к поврежденному помещению все заказы клиентов будут перемещены в ближайший магазин сети. Туда же будут перенаправлены посылки, которые еще направлялись в точку возле "Комфорт Тауна".

Каждому клиенту, которого коснутся изменения, компания сообщит лично и предоставит необходимую информацию о получении покупки.

В Rozetka подчеркнули, что в первую очередь ждут возможности безопасно попасть в помещение, чтобы организовать перемещение заказов.

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