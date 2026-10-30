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Головна Київ У Києві внаслідок російського удару пошкоджено магазин Rozetka

У Києві внаслідок російського удару пошкоджено магазин Rozetka

Ua ru
30 жовтня 2026 13:03
У Києві внаслідок удару Росії 30 жовтня було пошкоджено магазин Rozetka facebook.com/rozetka.ua
Пошкоджений магазин Rozetka. Фото: facebook.com/rozetka.ua

Увечері 29 жовтня внаслідок російського ракетного удару пошкоджено магазин Rozetka біля житлового комплексу "Комфорт Таун" у Києві. Компанія планує перенаправити замовлення клієнтів до найближчої точки видачі, щойно матиме безпечний і повноцінний доступ до приміщення.

Про це компанія повідомила у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що буде із замовленнями клієнтів

У компанії зазначили, що після отримання доступу до пошкодженого приміщення всі замовлення клієнтів перемістять до найближчого магазину мережі. Туди ж перенаправлять посилки, які ще прямували до точки біля "Комфорт Тауну".

Кожного клієнта, якого стосуватимуться зміни, компанія повідомить персонально та надасть необхідну інформацію про отримання покупки.

У Rozetka наголосили, що насамперед чекають на можливість безпечно потрапити до приміщення, щоб організувати переміщення замовлень.

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Київ магазини Лівий берег пошкодження будинків атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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