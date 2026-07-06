Киев подвергся обстрелу 6 июля — погибли три человека

Спасатели расчищают обломки. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 6 июля россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате вражеского обстрела в столице уже есть сообщения о погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской администрации.

Что известно о погибших и пострадавших в Киеве 6 июля

Начальник Киевской городской администрации Тимур Ткаченко написал в своем Telegram, что по состоянию на 04:29 в Киеве погибли три человека.

В то же время, согласно сообщению мэра Виталия Кличко, число пострадавших в городе выросло уже до 7. Сейчас спасатели ищут людей под завалами одного из поврежденных домов.

"Из дома в Подольском районе, где произошло частичное обрушение, спасатели вывели 15 человек. С верхних этажей эвакуировали трех женщин и шестерых детей. В доме произошло обрушение квартир с обеих сторон здания. Продолжаются поиски пострадавших", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Посты Ткаченко и Кличко о последствиях атаки на Киев. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью враг нанес удар по столице с помощью дронов, баллистических ракет и крылатых ракет. В результате обстрела в городе зафиксированы разрушения и пожары.

Также мы сообщали, что враг атаковал еще и Киевскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.