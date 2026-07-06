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Головна Київ У Києві після ударів РФ п'ятеро загиблих, людей шукають під завалами

У Києві після ударів РФ п'ятеро загиблих, людей шукають під завалами

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 04:41
Київ під ударом 6 липня - загинули 5 людей
Рятувальники розбирають уламки. Фото ілюстративне: ДСНС

В ніч проти 6 липня росіяни здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу у столиці вже відомо про жертв та постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської МВА.

Що відомо про жертв і постраждалих у Києві 6 липня

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав у своєму Telegram, що станом на 04:29 у Києві загинули троє людей.

Водночас згідно допису мера Віталія Кличка, кількість постраждалих в місті зросла вже до 7. Наразі рятувальники шукають людей під завалами одного з пошкоджених будинків.

"Із будинку в Подільському районі, де сталося часткове руйнування, рятувальники вивели 15 людей. Із верхніх поверхів зняли трьох жінок та 6 дітей. У будинку сталося руйнування квартир з обох боків будівлі. Тривають пошуки постраждалих", — йдеться у повідомленні.

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Оновлено о 05:19

"П’ятеро людей загинули внаслідок російської атаки. Щирі співчуття рідним і близьким. Немає слів, які можуть полегшити цей біль", — написав Ткаченко.

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі ворог вдарив по столиці дронами, балістикою та крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано руйнування та пожежі.

Також ми інформували, що ворог атакував ще й Київську область. Через ворожу атаку постраждали троє людей.

Київ обстріли загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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