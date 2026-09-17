Атака РФ на Киевскую область: пострадал ребенок, есть повреждения

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Бучанском районе Киевской области в ходе вечерней атаки российских дронов пострадал ребенок. У девочки 2019 года рождения диагностировали акубаротравму, ей оказывают медицинскую помощь. В результате атаки повреждены три частных домовладения и одно транспортное средство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко в четверг, 17 сентября.

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Последствия атаки РФ на Киевскую область

По информации Тимура Ткаченко, во время вечернего нападения вражеских дронов в Бучанском районе пострадала девочка 2019 года рождения.

Ткаченко уточнил, что у ребенка диагностирована акубаротравма, и ей оказывается медицинская помощь.

"К сожалению, во время вечерней атаки вражеских дронов в Бучанском районе пострадал ребенок. У девочки 2019 года рождения диагностирована акубаротравма, ей оказывается медицинская помощь", — написал глава ОГА.

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Также в районе повреждены четыре объекта. Среди них — три частных домовладения и транспортное средство:

"В районе повреждены 4 объекта — три частных домовладения и транспортное средство".

В настоящее время службы продолжают работать и ликвидировать последствия атаки РФ.

Ткаченко также призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях или безопасных местах.

Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что Киевская область получила статус территории повышенного риска, что связано прежде всего с дополнительной поддержкой предпринимателей. Для бизнеса будет действовать государственное страхование военных рисков с компенсацией части стоимости полисов. Максимальную сумму такой компенсации для одного предприятия увеличили с 3 до 5 млн грн в год.

Новини.LIVE также писали, что военный и бывший народный депутат Егор Фирсов предупредил, что Россия наращивает производство беспилотников и увеличивает количество экипажей для их применения. По его словам, российские атаки могут стать более сложными из-за сочетания дронов различного назначения, в частности реактивных, ретрансляторов и дронов-"маток". Военный считает, что Киев и в дальнейшем будет оставаться одной из целей таких атак.