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Главная Киев В Киеве во второй раз за ночь раздались взрывы в результате ударов баллистическими ракетами

В Киеве во второй раз за ночь раздались взрывы в результате ударов баллистическими ракетами

Ua ru
19 октября 2026 03:04
Взрывы в Киеве 19 октября — что известно
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Взрывы в Киеве прогремели буквально сейчас, в ночь на 19 октября. Россияне в очередной раз запустили по столице Украины баллистические ракеты.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве 19 октября

«Внимание! В Киеве объявлена ракетная угроза! Просим всех срочно направиться в укрытия гражданской защиты», — говорилось в сообщении КГГА в Telegram в 02:56.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что существует угроза применения баллистических ракет с востока. После этого военные сразу зафиксировали пуски ракет по Киеву, после чего в 03:00 в столице раздалась громкая серия взрывов.

Новость пополняется...

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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