Вибухи у Києві 19 жовтня - що відомо

Термінова новина

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, а ніч проти 19 жовтня. Росіяни вчергове запустили на столицю України балістичні ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 19 жовтня

"Увага! У Києві оголошена ракетна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йшлося у повідомленні КМДА в Telegram о 02:56.

Параллельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що існує загроза застосування балістики зі сходу. Після цього військові одразу зафіксували пуски ракет на Київ, після чого о 03:00 в столиці пролунала гучна серія вибухів.

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