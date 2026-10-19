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Головна Київ У Києві вдруге за ніч пролунали вибухи через удари балістикою

У Києві вдруге за ніч пролунали вибухи через удари балістикою

Ua ru
19 жовтня 2026 03:04
Вибухи у Києві 19 жовтня - що відомо
Термінова новина

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, а ніч проти 19 жовтня. Росіяни вчергове запустили на столицю України балістичні ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 19 жовтня

"Увага! У Києві оголошена ракетна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йшлося у повідомленні КМДА в Telegram о 02:56.

Параллельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що існує загроза застосування балістики зі сходу. Після цього військові одразу зафіксували пуски ракет на Київ, після чого о 03:00 в столиці пролунала гучна серія вибухів.

Новина доповнюється...

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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