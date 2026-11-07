Специалист "Киевводоканала". Фото: facebook.com/vodokanal

В столице специалистам удалось стабилизировать водоснабжение после перебоев, вызванных отключением электроэнергии. Сообщается, что давление воды на правом и левом берегах города соответствует нормативным показателям.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.

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В Киеве стабилизировали водоснабжение

Киевская городская государственная администрация сообщила вечером 7 ноября, что специалистам "Киевводоканала" удалось стабилизировать давление воды на правом и левом берегах города. Сообщается, что все соответствует нормативным показателям.

Также сообщается, что киевские системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме. Представители "Киевводоканала" работают и контролируют работу.

"Благодарим сотрудников "Киевводоканала", которые круглосуточно работали над восстановлением водоснабжения столицы после отключений электроэнергии", — поблагодарили в КГГА.

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Сообщение КГГА. Скриншот: Telegram

Новости Киева

Мы писали, что соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко спрогнозировали количество отключений в Киеве зимой. Сообщается, что если армия РФ продолжит обстреливать энергетические объекты Украины, то киевлянам придется оставаться без электроснабжения по двое суток.

Новини.LIVE сообщали, что посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала о сложных буднях жителей столицы после массированных атак РФ. Она призналась, что её поражает, как после таких тяжёлых ночей и непростых условий жизни киевляне находят в себе силы утром идти на работу.