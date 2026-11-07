Фахівець "Київводоканалу". Фото: facebook.com/vodokanal

У столиці фахівцям вдалось стабілізувати водопостачання після перебоїв, які були спричинені знеструмленням. Повідомляється, що тиск води на правому та лівому берегах міста відповідає нормативним показникам.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає Новини.LIVE.

Реклама

У Києві стабілізували водопостачання

Київська міська державна адміністрація повідомила ввечері 7 листопада, що фахівцям "Київводоканалу" вдалось стабілізувати тиск води на правому та лівому берегах міста. Повідомляється, що все відповідає нормативним показникам.

Також інформується, що київські системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

Представники "Київводоканалу" працюють та контролюють роботу.

Читайте також:

"Дякуємо працівникам "Київводоканалу", які цілодобово працювали над відновленням водопостачання столиці після знеструмлень", — подякували в КМДА.

Допис КМДА. Скриншот: Telegram

Новини Києва

Ми писали, що співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук та директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозували кількість відключень в Києві взимку. Повідомляється, що якщо армія РФ продовжить обстрілювати енергетику України, то киянам доведеться бути по двоє діб без електропостачання.

Новини.LIVE інформували, що посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла про складні будні жителів столиці після масованих атак РФ. Вона зізналась, що її вражає, що після таких складних ночей та непростих умов життя, кияни мають сили йти зранку на роботу.