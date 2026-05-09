В Киеве возле метро умер мужчина: ему не вынесли дефибриллятор

Врачи пытаются спасти мужчину, которому стало плохо возле метро "Политехнический институт" в Киеве. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Киеве возле станции метро "Политехнический институт" умер мужчина, которому стало плохо на выходе из подземки. В сети после инцидента вспыхнул скандал из-за якобы отказа работников метро вынести дефибриллятор. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение инструктора по тактической медицине Марии Назаровой в субботу, 9 мая.

В Киеве на выходе из метро умер мужчина

В пятницу, 8 мая, мужчине внезапно стало плохо на выходе из метро "Политехнический институт", вблизи ТРЦ Smart Plaza в Киеве. Прохожие сразу начали сердечно-легочную реанимацию и вызвали "скорую помощь".

Инструктор по тактической медицине Мария Назарова заявила, что свидетели происшествия трижды обращались к работникам метро с просьбой принести дефибриллятор с платформы, однако получили отказ. Она также обнародовала резкую эмоциональную реакцию относительно действий персонала.

"Работникам метро должно было быть не по**й. А им было по**й и они ТРИжды отказали, потому что "а вдруг что", — отметила Назарова.

Дефибриллятор все же вынесли по прибытии медиков, но спасти мужчину не удалось — реанимация длилась около 40 минут.

Инструктор по первой помощи Наталья Бойко, которая находилась на месте, сообщила, что уже подала заявление в полицию о возможном неоказании помощи в опасном для жизни состоянии.

Назарова напомнила, что дефибрилляторы в метро устанавливаются именно для экстренных ситуаций, а персонал должен быть обучен их использовать.

Скриншот сообщения Марии Назаровой/Facebook

Реакция метрополитена на смерть мужчины возле КПИ в Киеве

В Киевском метрополитене отреагировали на смерть мужчины возле станции "Политехнический институт". Там отметили, что инцидент произошел в пятницу вечером, 8 мая, недалеко от входа в метро, когда человеку внезапно стало плохо. А также отметили, что сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Пресс-секретарь Киевского метрополитена Оксана Никифорук в комментарии "Суспільному" сообщила, что продолжается сбор информации от работников станции для воспроизведения полной хронологии и оценки действий служб. Она также заявила, что метрополитен планирует пересмотреть алгоритмы взаимодействия между персоналом и полицией во время экстренных медицинских случаев.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Нужно проанализировать каждый этап реагирования, взаимодействие служб и действующие процедуры в подобных экстренных случаях. По результатам будут пересмотрены алгоритмы взаимодействия между работниками метро и полиции", — отметила Никифорук.

В метро также напомнили, что автоматические дефибрилляторы установили на станциях еще в 2020 году. И за это время их уже неоднократно применяли.

