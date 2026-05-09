Головна Київ У Києві біля метро помер чоловік: йому не винесли дефібрилятор

У Києві біля метро помер чоловік: йому не винесли дефібрилятор

Дата публікації: 9 травня 2026 17:47
Лікарі намагаються врятувати чоловіка, якому стало зле біля метро "Політехнічний інститут" у Києві. Фото: колаж Новини.LIVE

У Києві біля станції метро "Політехнічний інститут" помер чоловік, якому стало зле на виході з підземки. У мережі після інциденту спалахнув скандал через нібито відмову працівників метро винести дефібрилятор. Обставини події зараз з’ясовують правоохоронці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення інструкторки з тактичної медицини Марії Назарової у суботу, 9 травня.

У Києві на виході з метро помер чоловік

У п'ятницю, 8 травня, чоловіку раптово стало зле на виході з метро "Політехнічний інститут", поблизу ТРЦ Smart Plaza у Києві. Перехожі одразу почали серцево-легеневу реанімацію та викликали "швидку допомогу".

Інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова заявила, що свідки події тричі зверталися до працівників метро з проханням принести дефібрилятор із платформи, однак отримали відмову. Вона також оприлюднила різку емоційну реакцію щодо дій персоналу. 

"Працівникам метро мало бути не по**й. А їм було по**й і вони ТРИЧІ відмовили, бо "а вдруг шо", — зауважила Назарова.

Дефібрилятор усе ж винесли після прибуття медиків, але врятувати чоловіка не вдалося — реанімація тривала близько 40 хвилин.

Інструкторка з першої допомоги Наталія Бойко, яка перебувала на місці, повідомила, що вже подала заяву до поліції щодо можливого ненадання допомоги в небезпечному для життя стані.

Назарова нагадала, що дефібрилятори в метро встановлюють саме для екстрених ситуацій, а персонал мав бути навчений їх використовувати.

Скриншот повідомлення Марії Назарової/Facebook

Реакція метрополітену на смерть чоловіка біля КПІ у Києві

У Київському метрополітені відреагували на смерть чоловіка біля станції "Політехнічний інститут". Там зазначили, що інцидент стався у п’ятницю ввечері, 8 травня, неподалік входу до метро, коли людині раптово стало зле. А також наголосили, що наразі з’ясовують усі обставини події. 

Речниця Київського метрополітену Оксана Никифорук у коментарі "Суспільному" повідомила, що триває збір інформації від працівників станції для відтворення повної хронології та оцінки дій служб. Вона також заявила, що метрополітен планує переглянути алгоритми взаємодії між персоналом і поліцією під час екстрених медичних випадків. 

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Потрібно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках. За результатами буде переглянуто алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції", — зазначила Никифорук. 

У метро також нагадали, що автоматичні дефібрилятори встановили на станціях ще у 2020 році. І за цей час їх уже неодноразово застосовували.

Новини.LIVE інформували, що 8 травня у Києві на Оболоні відкрили Алею пам’яті Героїв-оболонців, присвячену загиблим українським військовим. Меморіальний простір створили у сквері "Захисників України" з ініціативи місцевих жителів. Алея має стати місцем вшанування полеглих захисників та підтримки їхніх родин.

Новини.LIVE також писали, що 7 травня у Бучанському районі Київської області через спеку та сильний вітер сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив близько 100 гектарів території поблизу села Тарасівщина.

Київ смерть метро
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
