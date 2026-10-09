Дефицит электроэнергии сказывается на водоснабжении в Киеве

Коммунальные службы. Фото иллюстративное: Днепровский горсовет

Дефицит электроэнергии сказывается на стабильности водоснабжения в Киеве. Из-за значительного потребления электроэнергии насосными станциями в отдельных районах столицы может временно снижаться напор воды, в частности в домах, расположенных на возвышенностях. На данный момент вода есть во всех районах города.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал заместитель генерального директора "Киевводоканала" по техническим вопросам Сергей Горкуценко, передает Новини.LIVE.

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Почему в Киеве может падать давление воды

По словам чиновника, сейчас предприятие старается поддерживать работу системы в пределах необходимых показателей. Совместно с городскими властями "Киевводоканал" разработал план устойчивости, который предусматривает меры по обеспечению водоснабжения и водоотведения в случае длительных отключений электроэнергии или повреждения инфраструктуры.

По словам Горкуценко, меры для системы водоотведения почти полностью выполнены, тогда как работа над решениями для водопроводных сетей продолжается. Предприятие также разработало алгоритмы переключения между водопроводами и сетями. Это позволит при необходимости перенаправлять воду в районы, где инфраструктура пострадала.

"Мы разработали алгоритмы переключения различных водопроводов и сетей, чтобы в случае разрушения какой-либо части туда подать резервное водоснабжение", — пояснил Горкуценко.

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По его словам, система водоснабжения столицы предусматривает резервные мощности и водозаборы. В то же время возможность и скорость восстановления подачи воды будут зависеть от степени повреждения объекта.

Вопросы защиты инфраструктуры прорабатываются с 2022 года. Горкуценко отметил, что часть мер уже реализована, однако работа продолжается, поскольку Россия меняет тактику атак.

В "Киевводоканале" разработаны алгоритмы действий на случай повреждения отдельных объектов, которые должны помочь перенаправлять воду и восстанавливать водоснабжение в зависимости от характера разрушений.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 октября мэр Киева Виталий Кличко предупредил о риске серьезного кризиса с водоснабжением в столице из-за российских ударов по инфраструктуре. Атаки уже привели к перебоям с водой и электроэнергией, а в преддверии зимы городские власти рассматривают альтернативные варианты переправы через Днепр.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Кличко также заявил о сложной ситуации в столице из-за усиления российских атак и призвал киевлян, по возможности, рассмотреть вариант временного переезда к друзьям или родственникам за пределы города. В то же время он подчеркнул, что не будет призывать к полной эвакуации населения Киева.