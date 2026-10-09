Дефіцит електрики впливає на водопостачання у Києві

Комунальні служби. Фото ілюстративне: Дніпровська міськрада

Дефіцит електроенергії впливає на стабільність водопостачання у Києві. Через значне споживання електрики насосними станціями в окремих районах столиці може тимчасово падати тиск води, зокрема в будинках, розташованих на височинах. Наразі вода є в усіх районах міста.

Про це в ефірі День.LIVE розповів заступник генерального директора Київводоканалу з технічних питань Сергій Горкуценко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому в Києві може падати тиск води

За словами посадовця, зараз підприємство намагається підтримувати роботу системи в межах необхідних показників. Разом із міською владою Київводоканал розробив план стійкості, який передбачає заходи для забезпечення водопостачання та водовідведення в разі тривалих відключень електроенергії або пошкодження інфраструктури.

За словами Горкуценка, заходи для системи водовідведення майже повністю виконані, тоді як робота над рішеннями для водопровідних мереж триває. Підприємство також опрацювало алгоритми перемикання між водогонами та мережами. Це дасть змогу за потреби перенаправляти воду до ділянок, де інфраструктура зазнала пошкоджень.

"Ми опрацювали алгоритми переключення різних водоводів і мереж, щоб у разі руйнування якоїсь частини туди подати резервне водопостачання", — пояснив Горкуценко.

Читайте також:

За його словами, система водопостачання столиці передбачає резервні потужності та водозабори. Водночас можливість і швидкість відновлення подачі води залежатимуть від ступеня пошкодження об’єкта.

Питання захисту інфраструктури опрацьовують із 2022 року. Горкуценко зазначив, що частину заходів уже реалізували, однак робота триває, оскільки Росія змінює тактику атак.

У Київводоканалі мають відпрацьовані алгоритми дій на випадок пошкодження окремих об’єктів, які мають допомогти перенаправляти воду та відновлювати водопостачання залежно від характеру руйнувань.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 жовтня мер Києва Віталій Кличко попередив про ризик серйозної кризи з водопостачанням у столиці через російські удари по інфраструктурі. Атаки вже спричинили перебої з водою та електроенергією, а напередодні зими міська влада розглядає альтернативні варіанти переправи через Дніпро.

Як повідомляли Новини.LIVE, також раніше Кличко заявив про складну ситуацію в столиці через посилення російських атак і закликав киян за можливості розглянути тимчасовий переїзд до друзів або родичів за межами міста. Водночас він наголосив, що не закликатиме до повної евакуації населення Києва.