Киевское метро возобновило движение на наземном участке "зеленой" линии

Люди в метро. Фото: Киевский метрополитен

В Киеве в воскресенье, 4 октября, возобновили движение поездов по наземному участку "зеленой" линии метро в условиях "желтого" уровня угрозы. Перед началом пассажирских перевозок пробные поезда совершили проезд в обоих направлениях. Однако во время действия красного уровня угрозы движение по наземному участку будет по-прежнему приостанавливаться.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает Новини.LIVE.

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Движение метро во время желтого уровня угрозы

Во время желтого уровня угрозы поезда зеленой линии могут перевозить пассажиров между правым и левым берегами Днепра.

Перед возобновлением пассажирских перевозок метрополитен проверил участок. Пробные поезда проехали по нему в обоих направлениях.

В метро призывают пассажиров следить за объявлениями на станциях и в вагонах, а также выполнять указания сотрудников.

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Что будет при красном уровне угрозы

В случае объявления красного уровня угрозы движение по наземной части зеленой линии будет приостановлено.

В это время поезда будут курсировать на двух отдельных участках:

"Сырец" — "Выдубичи";

"Осокорки" — "Червоный Хутор".

Что предшествовало решению

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Виталий Кличко рассказал о заседании Совета обороны столицы. На нем обсудили работу городских служб в условиях российских атак, в частности безопасность движения по мостам через Днепр и возможность использования Южного моста для работы "зеленой" ветки метро во время "желтого" уровня тревоги.

Также Новини.LIVE писали, что 1 октября в Киеве приостановили движение по Южному мосту после двух попаданий беспилотников вблизи его опорной части. Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп сообщила, что ограничение ввели на время ликвидации последствий и проведения работ по идентификации.