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Головна Київ У Києві відновили рух метро по наземній ділянці зеленої лінії

У Києві відновили рух метро по наземній ділянці зеленої лінії

Ua ru
4 жовтня 2026 12:42
Київське метро відновило рух наземною ділянкою зеленої лінії
Люди в метро. Фото: Київський метрополітен

У Києві в неділю, 4 жовтня, відновили рух поїздів наземною ділянкою зеленої лінії метро під час жовтого рівня загрози. Перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди здійснили проїзд в обох напрямках. Але під час червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припинятимуть як і раніше.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Рух метро під час жовтого рівня загрози

Під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої лінії можуть перевозити пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра.

Перед відновленням пасажирських перевезень метрополітен перевірив ділянку. Пробні поїзди проїхали нею в обох напрямках.

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У метро закликають пасажирів стежити за оголошеннями на станціях та у вагонах, а також виконувати вказівки працівників.

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Що буде під час червоного рівня загрози

У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною частиною зеленої лінії припинятимуть.

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У цей час поїзди курсуватимуть на двох окремих ділянках:

  • "Сирець" — "Видубичі";
  • "Осокорки" — "Червоний Хутір".

Що передувало рішенню

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко повідомив про засідання Ради оборони столиці. Під час зустрічі посадовці розглянули роботу міських служб на тлі російських атак, питання безпеки на мостах через Дніпро та можливість відновлення руху зеленої лінії метро Південним мостом за жовтого рівня тривоги.

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Також Новини.LIVE писали, що 1 жовтня у Києві обмежили рух Південним мостом після двох влучань БпЛА неподалік його опор. Як розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, переправу закрили для ліквідації наслідків удару та проведення робіт з ідентифікації.

Київ міст метро поїзди метрополітен станції метро
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова
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