Совет обороны Киева обсудил движение по мостам и в метро — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в пятницу, 2 октября, о заседании Совета обороны столицы, в ходе которого обсудили работу городских служб в условиях постоянных российских атак. Отдельно рассмотрели вопросы безопасности движения по мостам через Днепр и возможность возобновления движения "зеленой" ветки метро по Южному мосту во время "желтого" уровня тревоги.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своём посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Кличко призвал службы действовать слаженно

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал в своих социальных сетях, что в заседании Совета обороны Киева приняли участие военные, представители Службы безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, правоохранительных органов и городских коммунальных служб.

"Призвал все службы, входящие в Совет обороны, действовать слаженно и ответственно. Сейчас не время для популизма. Нужно принимать взвешенные решения и информировать людей. Честно говорить о нынешних реалиях. Столица находится в очень драматической ситуации. И делать вид, что сейчас можно жить, как в мирное время, уже не получится!", — эмоционально написал он.

Виталий Кличко отметил, что в настоящее время столица находится в сложных условиях из-за постоянных российских атак. Удары РФ наносят ущерб инфраструктуре, критически важным объектам, логистике, жилым домам и социальным объектам.

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Отдельно мэр Киева заявил о новых атаках на энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что городские службы продолжают обеспечивать жизнедеятельность столицы в условиях постоянных ударов.

"Враг разносит Киев. Инфраструктуру, критически важную инфраструктуру, логистику, жилье, социальные объекты. И при этом мы — на пороге зимы. Энергетику агрессор тоже снова начал уничтожать", — написал мэр.

В Киеве обсудили движение по мостам через Днепр

Одним из важных вопросов заседания стало движение транспорта по мостам через реку Днепр.

В ходе обсуждения выслушали представителей вооруженных сил, правоохранительных органов, ГСЧС и коммунальных служб. Участники высказали свои предложения по организации безопасного движения с учетом необходимости сохранить логистическое транспортное сообщение между левым и правым берегами Киева.

Предложения Совета обороны столицы планируется передать центральным органам государственной власти для дальнейшего рассмотрения.

"Зеленую" ветку метро могут возобновить во время "желтого" уровня тревоги

Также на заседании обсудили вопрос работы "зеленой" линии Киевского метрополитена.

"Метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение метро через Южный мост во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", — отметил он.

Виталий Кличко подчеркнул, что безопасность людей остается ключевым условием для принятия решения об организации движения метро. Он также призвал киевлян объединиться и ответственно относиться к вызовам, которые встали перед столицей из-за российских атак. Он заявил, что Киев сможет обеспечивать жизнедеятельность города при условии совместных усилий жителей, городских служб, военных и других структур.

"Мы всеми силами обеспечиваем жизнедеятельность города в условиях постоянных разрушительных атак, когда речь идет уже не о привычном комфорте, а о безопасности и выживании. Киев выстоит! Но только совместными усилиями тех, кто его любит, кто о нем заботится. Пониманием всех вызовов и готовностью их преодолевать. Преодолевать по-взрослому, а не в розовых очках", — отметил Кличко.

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Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится заставить киевлян покинуть Киев. Глава государства утверждает, что РФ усиливает атаки на Киев, в частности накануне промежуточных выборов в США, чтобы продемонстрировать силу и дестабилизировать ситуацию в Украине.